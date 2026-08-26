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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية يضغط على توقعات أسعار النفط

ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط
ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط
أ ش أ

 أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاعاً مفاجئاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الأخير، بما تجاوز توقعات الأسواق وأعاد إثارة المخاوف بشأن مستويات الطلب وتوازنات العرض في أكبر سوق للنفط عالمياً.

وأفاد المعهد بأن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 4.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.9 مليون برميل فقط، في تحول لافت عن بيانات الأسبوع السابق التي سجلت انخفاضاً بلغ 328 ألف برميل.

وتشير الزيادة الكبيرة في المخزونات إلى احتمال ضعف الطلب على الخام مقارنة بالتقديرات السابقة، وهو ما قد يشكل عاملاً ضاغطاً على أسعار النفط، إذ ينظر المتعاملون عادة إلى ارتفاع المخزونات باعتباره مؤشراً على زيادة المعروض أو تراجع الاستهلاك.

وتترقب الأسواق حالياً البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للحصول على تأكيد للاتجاه الذي أظهرته أرقام معهد البترول، إلى جانب مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن مستويات الإنتاج والاستهلاك والصادرات والواردات.

وقد تدفع الزيادة غير المتوقعة في المخزونات المتعاملين والمستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن سوق النفط، خاصة في ظل حساسية الأسعار تجاه أي تغيرات في معادلة العرض والطلب، فيما تبقى التداعيات النهائية على أسعار الخام وأسواق الطاقة رهناً بالبيانات الرسمية وتطورات الطلب خلال الفترة المقبلة.

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