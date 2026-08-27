أمل سلامة: سرعة ضبط المتهمين في واقعة اختطاف الفتيات تؤكد يقظة الداخلية

أكدت أمل سلامة أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري أن المرأة المصرية تنعم خلال السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة من الأمان، في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير الحماية لها والتصدي بكل حسم لأي محاولات للاعتداء عليها أو تعريض حياتها وسلامتها للخطر.

مواجهة جرائم العنف والاعتداء

وقالت سلامة إن القيادة السياسية أولت ملف حماية المرأة اهتمامًا كبيرًا، بالتوازي مع الدور المهم الذي تقوم به وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة المصرية في مواجهة جرائم العنف والاعتداء، سواء داخل الأسرة أو في الشارع، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو وقائع تمس أمن المرأة وسلامتها.

وأشارت إلى أن واقعة الاختطاف الأخيرة ومحاولة الاعتداء على إحدى الفتيات، وما تبعها من تحرك سريع من جانب الأجهزة الأمنية وضبط المتهمين، تؤكد يقظة الشرطة المصرية وقدرتها على التعامل الحاسم والسريع مع مثل هذه الوقائع، مشددة على أن سرعة ضبط المتهمين تمثل رسالة واضحة بأن أي شخص يحاول الاعتداء على المرأة أو تهديد أمن المواطنين لن يفلت من العقاب.

حماية المرأة مسؤولية مشتركة

وأضافت سلامة أن الأمن الحقيقي لا يعني غياب الجرائم بشكل كامل، وإنما يعني وجود أجهزة يقظة وقادرة على سرعة اكتشاف الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وهو ما تؤكده سرعة تحرك الأجهزة الأمنية في الوقائع الأخيرة.

وأكدت أن المرأة المصرية يجب أن تشعر بالأمان والطمأنينة وهي داخل منزلها أو أثناء وجودها في الشارع، مشيدة بما تبذله أجهزة الشرطة من جهود لحماية المواطنين والتصدي لمختلف أشكال العنف والاعتداء.

وشددت سلامة على أن حماية المرأة مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع، داعية إلى استمرار جهود التوعية والتصدي لأي سلوكيات تمثل تهديدًا للمرأة أو تنتقص من حقوقها وكرامتها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن ما تقوم به القيادة السياسية وأجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، يعكس حرصًا حقيقيًا على توفير بيئة آمنة للمرأة المصرية، قائلة: “المرأة المصرية تنعم بالأمان، والدولة لن تتهاون مع أي محاولة للاعتداء عليها أو تهديد سلامتها.