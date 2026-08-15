صحة الغربية تنظم دورة تدريبية في الإنعاش القلبي الرئوي للعاملين بقسم القسطرة بمستشفى طنطا

نظمت مديرية الصحة بالغربية دورة تدريبية في الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) للعاملين بقسم القسطرة القلبية، كإحدى الخطوات الأساسية نحو استيفاء متطلبات اعتماد قسم القسطرة القلبية بمستشفي طنطا العام، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

توجيهات صحة الغربية

وحرصت مديرية الشؤون الصحية بالغربية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتعزيز معايير الجودة وسلامة المرضى.

تحرك تنفيذي عاجل

أوضحت الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أن الدورة استهدفت العاملين بقسم القسطرة القلبية، وحاضر خلالها الدكتور وسام محمد عبد العزيز، استشاري الطوارئ بمستشفى المنصورة الدولي والمدرب المعتمد من جمعية القلب الأمريكية (AHA)، حيث تناول التدريب المهارات الأساسية للإنعاش القلبي الرئوي وكيفية الاستجابة السريعة والفعالة لحالات توقف القلب والتنفس.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وأضافت أن دورة BLS تمثل أحد المتطلبات المهمة لرفع جاهزية الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية، وتعزيز قدرته على التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ بكفاءة، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمان للمرضى، ويدعم خطوات اعتماد القسم وفقًا لمعايير الجودة والرعاية الصحية الآمنة.



وأكدت الدكتورة هناء جاد مدير ادارة التدريب والمدارس بالمديرية ، أن التدريب المستمر ورفع كفاءة الفرق الطبية يأتيان على رأس أولويات المديرية، مشيرةً إلى أهمية امتلاك العاملين بالمنشآت الصحية للمهارات اللازمة للتعامل السريع والفعال مع الحالات الطارئة، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ويدعم جهود المديرية في استيفاء معايير الجودة والاعتماد الصحية بالغربية المستمرة لتطوير مهارات الأطقم الطبية ورفع كفاءتهم .