زراعة الشيوخ: طفرة الصادرات الزراعية تؤكد نجاح استراتيجية الدولة في ترسيخ الأمن الغذائي

أشاد النائب حسن جعفر، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بالإنجاز الكبير والنتائج الإيجابية التي أعلن عنها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تجاوز إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حاجز 6.2 مليون طن، مؤكدًا أن هذا الرقم القياسي يعكس بوضوح جودة وسلَامة المنتجات المصرية، وترسيخ مكانتها المتميزة في مختلف الأسواق العالمية.

استيفاء أعلى الاشتراطات الصحية والمعايير القياسية الدولية

وأوضح جعفر، في تصريح صحفي له، اليوم السبت، أن وصول الصادرات الزراعية إلى هذه المستويات يبرهن على نجاح الحاصلات المصرية في استيفاء أعلى الاشتراطات الصحية والمعايير القياسية الدولية، مشيرًا إلى أن تصدر الموالح لقائمة الصادرات بنحو 2.3 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بـ 918 ألف طن، إلى جانب البطاطا والعنب والبصل والفاصوليا وغيرها من المحاصيل، يعكس قوة وتنوع القاعدة الإنتاجية لقطاع الزراعة في مصر وقدرته على استيفاء متطلبات الأمن الغذائي للعديد من دول العالم.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن هذه النتائج المتميزة هي ثمرة جادة لالتزام الوزارة بتطبيق منظومة التكويد والتتبع والرقابة الصارمة من خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالتوازي مع التطوير المستمر لآليات الفحص لضمان تنافسية المنتج المصري.

فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

وأثنى النائب على الجهود المبذولة بالتنسيق مع المكاتب الزراعية الخارجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا والأمريكتين، فضلاً عن تقديم الدعم الفني المستمر للمزارعين والمصدرين.

واختتم النائب حسن جعفر تصريحه، بالتشديد على دعم مجلس النواب لجميع الخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الجهات المعنية والقطاع الخاص سيحقق مزيدًا من النمو والتوسع للصادرات المصرية، بما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني.