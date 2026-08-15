مصنع غاز الهيليوم .. مفاجأة صادمة في حادث مول أربيلا بالتجمع

كشف الكاتب الصحفي فتحي سليمان، عن تفاصيل الانفجار الذي حدث داخل مول أربيلا بالتجمع الخامس أول أمس الخميس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم ضبط صاحب مصنع الهيليوم الموزع الرئيسي للهيليوم الذي تسبب في انفجار مول بالتجمع الخامس أول أمس الخميس، قائلا: الناس بتقول الهيليوم غاز خامل إزاي انفجر؟!.

وأوضح أن هناك 3 قتلى وقرابة 20 مصابا في الحريق الذي تسبب في تدمير الواجهة الخارجية للمول وكذلك السقف المعلق، موضحا أنه تم تشمييع 3 أفرع للمحل لأن الفرع الذي شهد الحادث لم يكن مرخصًا.



