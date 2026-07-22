الهجوم بـ 3 مسيرات مفخخة على أحد مقار حزب كادحي كردستان الإيراني بأربيل

أعلن حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض تعرض أحد مقاره بوادي آلانة في أربيل لهجوم بـ 3 مسيرات مفخخة.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، لقى تسعة أشخاص على الأقل حتفهم خلال هجوم يشتبه أن إيران قامت بتنفيذه ضد جماعة إيرانية كردية معارضة في أربيل شمال العراق.

وشهدت أربيل خلال الفترة الأخيرة تكرارا للهجمات بالطائرات المسيرة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة.

وتعد المدينة مقرا لعدد من المنشآت التابعة للتحالف الدولي، ما يجعلها هدفا متكررا لمثل هذه الهجمات، بينما تؤكد سلطات إقليم كردستان استمرار التنسيق مع قوات التحالف لتعزيز منظومات الدفاع الجوي والتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الإقليم.