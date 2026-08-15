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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنتر ميلان يضم الإنجليزي جيد سبنس قادما من توتنهام

توتنهام
توتنهام
مجدي سلامة

أعلن إنتر ميلان، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت تعاقده مع الجناح الإنجليزي الدولي جيد سبنس قادما من توتنهام هوتسبير بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إنتر دفع حوالي 30 مليون جنيه إسترليني (40.59 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 26 عاما.

بيان النادي 

وقال النادي في بيان "ينضم الظهير الجناح الإنجليزي، المولود في 2000، إلى إنتر قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة انتقال نهائية؛ بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031".

ورحل سبنس عن توتنهام بعد أربع سنوات قضاها في شمال لندن، خاض خلالها 85 مباراة وفاز بالدوري الأوروبي، ونظرا لفرصه المحدودة في الفريق الأول، لعب معارا في كل من ستاد رين وليدز يونايتد وجنوة قبل أن يثبت وجوده في نهاية المطاف مع توتنهام.

كما كان اللاعب الدولي الإنجليزي جزءا من تشكيلة توماس توخيل في كأس العالم 2026، حيث خاض ثماني مباريات، بينها فوز إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي إنتر، سينضم سبنس إلى المدافع جون ستونز، الذي انتقل إلى النادي الإيطالي بعقد يمتد لعامين بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

إنتر ميلان جيد سبنس توتنهام

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