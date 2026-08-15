البحوث الإسلامية يشارك في احتفال نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

شارك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في الاحتفال الذي نظمته نقابة الصحفيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ممثلًا عن الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد ورداني، مدير المركز الإعلامي بالمجمع.

أقيم الاحتفال بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، إلى جانب جمع من الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.

وتأتي مشاركة مجمع البحوث الإسلامية في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع المؤسسات الصحفية والإعلامية، والمشاركة الفاعلة في المناسبات الدينية والمجتمعية، بما يدعم التعاون في نشر الوعي الديني الرشيد واستلهام القيم النبوية في بناء الوعي وخدمة المجتمع.

وتؤكد مشاركة المجمع في هذه المناسبة أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية والإعلامية في إبراز السيرة النبوية وما تحمله من قيم إنسانية وأخلاقية، وفي مقدمتها الرحمة، والتسامح، والتعايش، واحترام الإنسان، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية.

ويحرص مجمع البحوث الإسلامية على توسيع مجالات التعاون والتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات، بما يحقق رسالته في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة، والإسهام في بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع قضايا العصر بصورة رشيدة.