برونزية لمصر.. ناشئات الطائرة الشاطئية يحصدن ميدالية كأس التنمية الأفريقية بالسنغال

حصد منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية للناشئات تحت 18 عامًا الميدالية البرونزية في منافسات كأس التنمية الأفريقية التى أقيمت بالسنغال في منافسات كأس تنمية الشباب لافريقيا تحت رعاية الاتحاد الدولي للكرة الطائرة

وشهد مشوار الفراعنة مواجهات قوية بدأت بلقاء المنتخب السنغالي A وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 2-1 ثم خسر منتخب مصر أمام السنغال B بنتيجة 1-2 ثم فاز منتخب مصر على موزمبيق بنتيجة 2-0 ويواصل المشوار لدور الثمانية ويتخطي عقبة الرأس الاخضر بنتيجة 2-0 ويخسر منتخبنا أمام منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي بنتيجة 0-2 ليواجه بعدها منتخب السنغال B لتحديد المركز الثالث.

ونجح منتخبنا الوطني للناشئات في الفوز باللقاء بنتيجة 2-0 ويتوج بالميدالية البرونزية ويحصل على المركز الثالث بالبطولة

لتؤكد بنات الفراعنة التفوق في إحدى المحطات المهمة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026.

ونجحت ناشئات مصر في تحقيق المركز الثالث بالبطولة، بعدما قدمن مستويات قوية خلال المنافسات، ليكللن مشوارهن بالحصول على الميدالية البرونزية ورفع راية الكرة المصرية على منصة التتويج.

وتأتي مشاركة المنتخب المصري في كأس التنمية الأفريقية ضمن برنامج الإعداد والاستعداد للمنافسات المرتبطة بأولمبياد الشباب داكار 2026، في ظل أهمية البطولة في منح اللاعبات الشابات فرصة قوية للاحتكاك والتنافس على المستوى القاري.

ويمثل التتويج بالبرونزية دفعة معنوية مهمة للاعبات والجهاز الفني، خاصة مع تطلعات الكرة الطائرة المصرية إلى مواصلة اكتشاف المواهب الواعدة وتجهيز جيل جديد قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.

ويأمل منتخب مصر تحت 18 سنة ناشئات في البناء على هذه التجربة خلال الفترة المقبلة، ومواصلة تطوير المستوى الفني والبدني للاعبات، استعدادًا للمحطات القادمة على طريق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026.

ومثل المنتخب الوطني في البطولة :مروة ممدوح ومليكة أحمد فاروق، تحت القيادة الفنية للمدرب الوطني الدكتور أحمد سامي مبارز