تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. تفجير في بنت جبيل وقصف مدفعي يطال بلدات عدة

شهد جنوب لبنان، السبت، تصعيداً ميدانياً جديداً مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في مدينة بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي طال عدداً من البلدات الجنوبية، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد خروقات وأعمالاً عسكرية متكررة رغم التفاهمات الرامية إلى تثبيت التهدئة.

وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير داخل بنت جبيل، من دون أن تحدد على الفور طبيعة المنشأة أو الموقع الذي استهدفه التفجير، كما لم تورد معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وأضافت أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدات المنصوري وبرعشيت وصربين في جنوب لبنان، فيما لم تتوافر بشكل فوري حصيلة رسمية للخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناتجة عن القصف.

وتأتي هذه التطورات، في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة في الجنوب اللبناني، تشمل القصف المدفعي والغارات وعمليات تفجير مبانٍ ومنشآت، وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع وبنى تحتية مرتبطة بحزب الله. وكانت تقارير لبنانية قد أفادت خلال الأسابيع الماضية بتدمير منازل وأنفاق ومواقع في مناطق عدة من الجنوب.

وتكتسب بنت جبيل ومحيطها أهمية ميدانية، إذ تقع المنطقة ضمن القطاع الشرقي من جنوب لبنان، الذي شهد خلال الفترة الماضية عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة. كما تعرضت بلدات برعشيت والمنصوري وصربين في مناسبات سابقة لقصف أو تحركات عسكرية إسرائيلية، ما يعكس استمرار التوتر على امتداد المنطقة الحدودية.

ويأتي التصعيد بينما تحاول السلطات اللبنانية تثبيت ترتيبات أمنية في الجنوب، وسط ضغوط دولية لوقف الأعمال القتالية ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع بين إسرائيل وحزب الله.

وتثير العمليات الإسرائيلية المتكررة مخاوف لبنانية من استمرار تدمير البنية السكنية والخدماتية في القرى الجنوبية، ولا سيما أن تقارير حديثة وثقت اتساع حجم الدمار في مناطق عدة من جنوب لبنان منذ بدء العمليات العسكرية.

وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة ميدانية مستدامة، يبقى الجنوب اللبناني عرضة لمزيد من التصعيد، بينما يترقب السكان أي تطورات قد تعيد إشعال المواجهة على نطاق أوسع.

