إنفوجراف.. الضرائب تستكمل إعداد قواعد الصكوك الضريبية وتطرحها للحوار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك بشأن إعداد الضوابط والقواعد التنفيذية الخاصة بـ “الصكوك الضريبية”.

وأوضح الإنفوجراف، أن مصلحة الضرائب المصرية تستكمل إعداد الضوابط والقواعد التنفيذية الخاصة بـ "الصكوك الضريبية"، تمهيدًا لعرضها على الممولين واستطلاع آرائهم وملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي، بما يضمن التوافق التام ومراعاة احتياجات المجتمع الضريبي.

وتتيح آلية "الصكوك الضريبية" للممولين إمكانية الاستفادة الاستثمارية من السيولة المالية المتاحة لديهم عبر الاكتتاب فيها وتحقيق عائد مالي مناسب، إلى جانب منحهم الصلاحية لاستخدام قيمة هذه الصكوك مستقبلاً في سداد وتسوية التزاماتهم الضريبية وفق الضوابط والآليات المنظمة التي ستعلنها المصلحة لاحقًا.