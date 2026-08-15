قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مثيرة في القبض على عجوز الخانكة المتهم باستدراج الأطفال إلى شقته بأبو زعبل
عبد السلام فاروق يكتب: التبعية الفكرية
طقس الغد.. الأرصاد تحذر من درجات حرارة عالية بسبب منخفض الهند
المصري يضم هداف كهرباء الإسماعيلية.. وأبوقير للأسمدة يتعاقد مع مدافع المقاولون
السكر بـ12 جنيه والزيت يبدأ من 27.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار سلع التموين
محمد صلاح على الدكة.. تشكيل طرابزون سبور لموجهة قاسم باشا في الدوري التركي
مستشفيات جامعة بنها تقدم أكثر من 1.6 مليون خدمة طبية خلال عام
القصة الكاملة لواقعة صانعة محتوى وصديقتها بتهمة الرقص على شباك سيارة بالجيزة
لضبط عربيات الصندوق .. استمرار الحملات المرورية على الطرق بالإسماعيلية
خفض أعداد المقبولين 20% .. حزمة قرارات عاجلة لإنقاذ مهنة الطب البيطري
8 مصابين في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالعمال وملاكي بطريق العين السخنة
البحوث الفلكية يكشف حقيقة تأثير زلازل إندونيسيا وكولومبيا على مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لامبورجيني تكشف عن ريفويلتو SV بقوة 1050 حصان

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
عزة عاطف

أشعلت شركة "لامبورجيني" عالم السيارات الفائقة عبر الكشف رسميًا عن طراز "ريفويلتو SV" (Revuelto Super Veloce)، لتعلن إعادة إحياء رمز SV الشهير في أسطولها. 

وتعد هذه النسخة الجديدة السيارة الإنتاجية الأقوى والأسرع في تاريخ العلامة الإيطالية، حيث تعتمد على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر و3 محركات كهربائية لتوليد قوة إجمالية تبلغ 1050 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 1051 رطلًا/قدم.

ترقيات الأداء والمنظومة الهجينة

ترتكز القوة الإضافية في ريفويلتو SV على تطوير بطارية المنظومة الهجينة لترتفع سعتها إلى 7 كيلوواط/ساعة مقارنة بـ 3.8 كيلوواط/ساعة في الطراز القياسي. 

وتتيح هذه البطارية تزويد المحركات الكهربائية بالطاقة بكفاءة أعلى وعلى نحو متواصل أثناء القيادة الميدانية على الحلبات. 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات ينقل القوة إلى العجلات 4، مما يسمح للسيارة بالتسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.4 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى تتجاوز 345 كم/ساعة.

الديناميكية الهوائية والتحسينات الميكانيكية

شهد الهيكل الخارجي إعادة تصميم شاملة لتعزيز القوة الضغطة الهوائية؛ حيث توفر السيارة قوة ضغط أعلى بنسبة 80% مقارنة بطراز ريفويلتو القياسي، وأعلى بنسبة 10% مقارنة بالطراز السابق أڤينتادور SVJ، وذلك بفضل الجناح الخلفي الثابت والموزع السفلي الجديد. 

وعلى صعيد أنظمة الكبح والتحكم، حققت السيارة تحسنًا في قدرة إبطاء السرعة بنسبة 11%، مع تعزيز تبديد حرارة المكابح بنسبة 23% وتخفيض حرارتها التشغيلية بنسبة 12%. 

كما ارتفعت مرونة التوجيه بنسبة 19% وزاد الثبات الجانبي بنسبة 10%.

سيقتصر إنتاج طراز ريفويلتو SV على 1963 وحدة فقط عالميًا، في إشارة إلى عام تأسيس شركة لامبورجيني. 

وتأتي المقصورة الداخلية مدعومة بلمسات مكثفة من ألياف الكربون المطورة، مع مقاعد سباق خفيفة الوزن ونظام قيادة جديد يسمى "Pilota" يمنح السائق تحكمًا دقيقًا في نظام منع الانزلاق عبر 5 مستويات مختلفة للقيادة المخصصة للحلبات.

لامبورجيني ريفويلتو SV ريفويلتو SV سيارات لامبورجيني 2027 أقوى سيارة لامبورجيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على طرفى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الإسكندرية

المتهم

ضبط سائق توك توك تعدى على شخص بالسب في القاهرة

المتهمين

القبض على شخص يروج لبيع الألعاب النارية على السوشيال ميديا

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

7 تغييرات بسيطة في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد