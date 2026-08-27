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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية تدعم الشرقية بـ 15 تروسيكل كمرحلة أولى للعمل بمنظومة جمع المخلفات

دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة الشرقية
دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة الشرقية
حنان توفيق

دعمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، محافظة الشرقية بعدد 15 تروسيكل للعمل بمنظومة جمع للمخلفات من القري والوحدات المحلية بمحافظة الشرقية كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتحسين مستوى خدمات النظافة بمحافظة الشرقية ومنع التخلص العشوائي من المخلفات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذه الخطوة تأتى في إطار التعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإحدى شركات المياه الغازية تفعيلاً  للمسئولية المجتمعية للشركة وحرصاً منها على دعم الإدارة المحلية وحثها  علي تجميع المخلفات بمختلف مناطق الخدمة بالمحافظة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة وجود خدمات متكاملة لإدارة المخلفات البلدية بشكل مستدام يليق بتطلعات المواطنين في الحصول على بيئة نظيفة ومنع التخلص العشوائي من المخلفات وخاصة علي جوانب الترع والمصارف وتحسين الصورة النمطية لإدارة المخلفات المتولدة ومعالجتها بشكل سليم ، خاصة مع اقتراب تشغيل أول منشأة  لمعالجة المخلفات البلدية بمحافظة الشرقية ضمن التعاقد المبرم مع شركة تيتان لمعالجة المخلفات المتولدة بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه تقدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض ولجهاز تنظيم إدارة المخلفات لحرصهما الدائم علي دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة الشرقية ودعم الإدارة المحلية لتجميع المخلفات بمختلف مناطق الخدمة فى  المحافظة.

تروسيكل بمنظومة جمع المخلفات بالقري والوحدات المحلية محافظ الشرقية

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