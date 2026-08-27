قصور الثقافة تحتفي بذكرى نجيب محفوظ العشرين ببرنامج مكثف في المحافظات

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، برنامجا متنوعا في المحافظات احتفاء بالأديب العالمي نجيب محفوظ في ذكرى رحيله العشرين، احتفاء برموز الأدب والإبداع المصري واستعادة منجزهم الثقافي وتقديمه للأجيال الجديدة.

وتتنوع فعاليات الاحتفال ما بين الندوات بمشاركة العديد من الكتاب والنقاد والورش والمعارض الفنية والأمسيات الشعرية والمسابقات الثقافية، بالإضافة إلى العروض الفنية للموهوبين والأفلام التسجيلية التي تتناول نشأة الأديب الراحل وأهم أعماله، إلى جانب عرض أفلام روائية مستوحاة من رواياته، ومعارض كتب تضم العديد من مؤلفاته وورش للحكي تتضمن التعريف بسيرته وأبرز الشخصيات والعوالم التي تناولها في كتاباته.

وتنطلق الفعاليات اليوم الخميس في السابعة مساء، مع مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتشمل ندوة بقصر ثقافة المنصورة بعنوان "الواقعية في كتابات نجيب محفوظ"، بمشاركة الدكتورة رشا الفوال والدكتور محمد عطوة، وتديرها حنان ماهر، إلى جانب ندوة يشهدها قصر ثقافة الطفل بسوهاج، في التوقيت نفسه، بعنوان "تجليات الحارة المصرية في أعمال نجيب محفوظ"، بمشاركة الدكتور محمد عبيد ومحمد عبد المطلب، ويديرها الشاعر عبد الحافظ بخيت.

وتشهد الفعاليات يوم الاثنين 31 أغسطس، مع ندوة بعنوان "نجيب محفوظ والواقعية المصرية"، يليها أمسية شعرية بجمعية رواد ثقافة طنطا في الثانية عشرة ظهرا، بمشاركة فخري أبو شليب ومصطفى منصور وطارق بركة ووحيد غنيم.

ويقام في اليوم نفسه، محاضرة بعنوان "الحارة المصرية في أدب نجيب محفوظ"، يليها أمسية شعرية، وذلك في الثانية عشرة ظهرا بجمعية رواد ثقافة قوص بمحافظة قنا، بمشاركة سيد عبد المريد وأحمد محمد حسن وأحمد الشباط وحسن عزب وعبيد أبو الري.

كما تنظم زيارة لذوي الهمم إلى متحف نجيب محفوظ في الحادية عشرة صباحا، إلى جانب ورشة فنية تنفذ بمدرسة التربية الفكرية بحلوان، ويقدم عرض فني وورشة حكي بمركز تنمية الموهوبين بقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، بالإضافة إلى عرض فني ومعرض فني تشكيلي بمركز تنمية الموهوبين بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، إضافة إلى محاضرات متنوعة تقام تحت عنوان "نجيب محفوظ وجائزة نوبل"، في مختلف الفروع الثقافية في الفترة من 29 وحتى 31 أغسطس الجاري.

وضمن أنشطة الإدارة المركزية للشئون الفنية، تقام يوم 31 أغسطس، محاضرة بعنوان "أهم الأعمال الأدبية التي تناولتها السينما للكاتب الكبير نجيب محفوظ"، يقدمها السيناريست عصام حلمي، في السادسة مساء، يليها عرض فيلمي "زقاق المدق" و"بين القصرين"، وذلك بقصر السينما بجاردن سيتي.

وضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث،

تقام ندوات تحت عنوان "المرأة في عالم نجيب محفوظ"، وذلك في الحادية عشرة صباح الاثنين 31 أغسطس، بمحافظات المنيا والبحيرة والقاهرة والأقصر والشرقية والسويس، وتقام صباح يوم 31 أغسطس لقاءات تثقيفية بعنوان "حياة وأعمال نجيب محفوظ"، بمحافظات أسوان والإسكندرية والشرقية وبني سويف والسويس.

وتنظم لقاءات حوارية بعنوان "محفوظ في القلب" صباح الاثنين 31 أغسطس، بكل من قرية بني واصل بمركز ساقلته بسوهاج، وقرية المشايعة قبلي بمركز الغنايم بأسيوط، وقرية صفط تراب بمركز المحلة بالغربية، وقرية مليح بمركز شبين الكوم بالمنوفية.

كما تقام عدة محاضرات في الحادية عشرة صباح الاثنين 31 أغسطس، تتضمن محاضرة بعنوان "تبسيط أدب نجيب وتحويل أعماله إلى حكايات" بقصر ثقافة مصر الجديدة، تقديم الكاتب سامح سليم، إضافة إلى محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ.. حكايات من مصر" بقصر ثقافة أسيوط، تقديم الدكتور حسام محفوظ، وتشهد الفعاليات محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ حكاء مصر.. حياته وأهم محطات مسيرته"، بكفر الشيخ، تقديم الباحثة فوزية الباز.

ويستضيف مجلس الشباب والنشء بأبو النمرس بالجيزة، محاضرة بعنوان "حواديت مصرية مع نجيب محفوظ"، تقدمها هدى عطية، وفي قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا بمحافظة القليوبية، تقام محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ.. حياته وأعماله"، تقديم نشوى رفعت، يليها ورشة فنية لتصميم بوستر، تدريب منال عبد الرحمن.

ويستضيف قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، صالون ثقافي بعنوان "نجيب محفوظ في عيون أطفالنا" تقديم الدكتور إيمان سند، يعقبه عرض فيلم تسجيلي وورشة فنية بتقنية الكولاج، وأخرى لتصميم كروت عن أبرز أعماله، تدريب ريهام محسن وكريمة الديب.

فيما يقيم قصر ثقافة 25 يناير أنشطة متنوعة بمدرسة الحنفي، تشمل لقاء عن أهم الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ وورشة فنية، وأخرى لتصميم كروت عن السيرة الذاتية لمحفوظ، وورشة فنية بتقنية الكولاج، ومسابقة في المعلومات العامة.

وينظم مشروع أتوبيس الفن الجميل يوم 31 أغسطس يوما ثقافيا وفنيا بمتحف دار الكتب والوثائق، في الحادية عشرة صباحا، يتضمن محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ من المحلية إلى العالمية"، ولقاء بعنوان "أدب نجيب محفوظ" تقديم يمنى حسين، وورشة لرسم بورتريه تدريب الدكتورة إيمان نوار.

وضمن أنشطة مشروع الثقافي في الإسكان البديل، يشهد يوم 31 أغسطس في الحادية عشرة صباحا مجموعة من الفعاليات، تتضمن محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ والهوية المصرية" بقصر ثقافة الأسمرات، تقديم د. جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع.

كما تقام محاضرة بعنوان "مصر في حكايات نجيب محفوظ" بالمركز الثقافي بالمحروسة، تقديم سوزان محمد، إلى جانب محاضرة بعنوان "ماذا نتعلم من شخصيات نجيب محفوظ" بالمركز الثقافي بمنطقة معا، يقدمها إبراهيم عبد المنعم، فيما تشهد روضة السيدة زينب لقاء بعنوان "نجيب محفوظ.. حكايات من الحارة المصرية"، تقدمه فاطمة شعبان، ويعقبه عرض فيلم وثائقي.