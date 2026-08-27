أمين عام "التعاون الإسلامي": الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية ينعقد فى وقت بالغ الدقة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، اليوم /الخميس/ أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية بالتعاون الإسلامي حول غزة، ينعقد فى ظرف بالغ الدقة والحساسية لمناقشة موضوعين مهمين، الأول يتعلق باستحقاق انتخاب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والثاني مرتبط بقضيتنا المركزية قضية فلسطين والقدس الشريف.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية فى منظمة التعاون الإسلامي يوسف الضبيعي، :"أعبر عن تقديرى وامتنانى للسعودية على دعمها الغير المحدود للمنظمة قبل تولي لهذا المنصب، وإسهاماتها الرائدة فى تعزيز التعاون الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك بما في ذلك دعمها السخى والمستمر للمنظمة والتزامها الثابت بتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء".

وبعث حسين طه برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهم المستمرة بدعم المنظمة.