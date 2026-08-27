قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل أحدث سيارة لـ iCAUR العالمية بمدى 1000 كيلومتر
فائض البيض في مصر 40%.. وهذه حقيقة غسله والفرق بين الأبيض والبني
انتشال جثمان شاب بعد غرقه بشاطئ النخيل في العجمي بالإسكندرية
محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للنقل الجماعي لربط المحافظة بالقاهرة الكبرى
أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
بسلاح أبيض.. نقاش يطعن زوجته عدة مرات بمنيا القمح
خالد الجندي: لهذا السبب اسم النبي مقرون باسم الله في كل شعائرنا
وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين عام "التعاون الإسلامي": الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية ينعقد فى وقت بالغ الدقة

أمين عام "التعاون الإسلامي": الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية ينعقد فى وقت بالغ الدقة
أمين عام "التعاون الإسلامي": الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية ينعقد فى وقت بالغ الدقة
أ ش أ

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، اليوم /الخميس/ أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية بالتعاون الإسلامي حول غزة، ينعقد فى ظرف بالغ الدقة والحساسية لمناقشة موضوعين مهمين، الأول يتعلق باستحقاق انتخاب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والثاني مرتبط بقضيتنا المركزية قضية فلسطين والقدس الشريف.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية فى منظمة التعاون الإسلامي يوسف الضبيعي، :"أعبر عن تقديرى وامتنانى للسعودية على دعمها الغير المحدود للمنظمة قبل تولي لهذا المنصب، وإسهاماتها الرائدة فى تعزيز التعاون الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك بما في ذلك دعمها السخى والمستمر للمنظمة والتزامها الثابت بتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء".

وبعث حسين طه برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهم المستمرة بدعم المنظمة.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية بالتعاون الإسلامي حول غزة انتخاب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

ترشيحاتنا

رائد فضاء

لماذا يلمع واقي خوذة رائد الفضاء باللون الذهبي؟.. سر علمي يحمي عينيه

خسوف القمر

خسوف قمري استثنائي يقترب من سماء العرب.. مشهد أحمر يلامس حدود الخسوف الكلي

حالة الطقس غدًا الخميس 27 أغسطس 2026 ودرجات الحرارة

حالة الطقس غدا الخميس 27 أغسطس 2026 ودرجات الحرارة

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد