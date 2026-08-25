محافظ المنوفية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

شهد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم، الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية أوقاف المنوفية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448ه‍ ، وذلك عقب صلاة العصر بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ هشام عمار مدير عام منطقة وعظ المنوفية، مديري مديرات “التموين ، الشباب والرياضة ، العمل ، الصحة ، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي ، الطب البيطري، سيد شعبان، رئيس حي غرب شبين الكوم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين والدعوة بالمحافظة.

وأدى محافظ المنوفية صلاة العصر وسط جموع المصلين، وتضمنت فعاليات الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمتي مدير مديرية الأوقاف، مدير عام منطقة وعظ المنوفية ، تناولت السيرة العطرة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والدروس والعبر المستفادة من ذكرى مولده الشريف، وأهمية الاقتداء بأخلاقه ومنهجه في التعامل مع الناس وعظمة السيرة النبوية وما تحمله من قيم إنسانية وأخلاقية رفيعة، مؤكدين أهمية التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأخلاقه الكريمة في الرحمة والتسامح وحسن المعاملة، إلى جانب التمسك بمنهج الوسطية والاعتدال، باعتباره منهاجاً لبناء مجتمع صالح يسوده التآخي والمحبة والسلام.

كما أكدت الكلمتان أن أفضل صور الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف تتمثل في استحضار المواقف المضيئة من حياة الرسول الكريم، والتعرف على جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه وإنسانيته، وترجمة هذه القيم النبيلة إلى سلوك عملي في حياتنا اليومية، بما يعزز روح التراحم والتعاون والتكاتف بين أبناء المجتمع.

ومن جانبه، قدم محافظ المنوفية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القيادات التنفيذية والشعبية، وجميع أهالي وأبناء محافظة المنوفية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار ، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والإتقان في أداء المهام والمسؤوليات، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع أبناء المحافظة والعمل بروح الفريق الواحد، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة بمختلف القطاعات، وتحقيق المزيد من آمال وطموحات المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يلبي احتياجاتهم ويحقق رضاهم.