تعيين وكيل لكلية الزراعة ورؤساء عدد من الأقسام العلمية بـ زراعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، حزمة من القرارات الجديدة التي شملت تعيين وكيل لكلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين وتجديد تعيين رؤساء مجالس عدد من الأقسام العلمية بكليات الجامعة ومعهد الكبد القومي، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الكفاءات العلمية وتعزيز استقرار العمل الأكاديمي والإداري، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية والبحثية.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور عبد اللطيف عبد الوهاب سمك، الأستاذ ورئيس قسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية بكلية الزراعة، وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة نهاد علي بدوي رصاص، الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وفي كلية الآداب، صدر قرار بتجديد تكليف الدكتور تامر محمد فوزي حسين شعفة، الأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية، قائمًا بعمل رئيس مجلس القسم اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، ولحين وجود أستاذ بالقسم.

وفي كلية الطب، أصدر الدكتور أحمد القاصد قرارا، بتعيين الدكتور فريد محمد وجدي فريد يونس، الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون، رئيسًا لمجلس قسم طب وجراحة العيون لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور حسن السيد حسن زغلة، الأستاذ بقسم طب الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي، رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

وتضمنت القرارات كذلك تجديد تعيين الدكتور وليد محمد فتحي عبد العظيم حسين، الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات،

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية المتميزة في مختلف مواقع القيادة الأكاديمية والإدارية، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة وتحقيق أفضل مستويات الأداء.

وأوضح رئيس الجامعة أن رؤساء الأقسام يمثلون عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل الأكاديمي، لما لهم من دور محوري في تطوير العملية التعليمية، ودعم البحث العلمي، ومتابعة الأداء داخل الأقسام، مشيرًا إلى أن اختيار القيادات الأكاديمية يستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية.

وأضاف الدكتور القاصد أن الجامعة مستمرة في دعم قياداتها الأكاديمية وتوفير بيئة عمل محفزة على التطوير والابتكار، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق أهداف الجامعة وخططها المستقبلية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع القيادات التي شملتها القرارات الجديدة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية جامعة المنوفية وتطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية.