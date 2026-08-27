قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات عاجلة لإحكام إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد
هبة مجدي تعرب عن سعادتها بالغناء في احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي
كفيفة ومن طالبات الدمج.. طالبة تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة
حريق بالطابق السابع داخل عقار بمدينة نصر.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
جاد شويري يكشف لـ«صدى البلد» كواليس ألبوم «بلبلة»..ويعلن حماسه لدخول عالم التمثيل | فيديو
التعليم تتابع إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والكثافات ومواد الهوية القومية وتحاسب المخالفين
إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2026-2028
منع الضرب والعقوبات النفسية وحظر المساس بكرامة الطالب بالمدارس في العام الدراسي الجديد
تسجيل غياب الطلاب يوميا وتطبيق لائحة الإنضباط بالمدارس في العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد
إلزام المدارس بإستخدام الخرائط الرسمية لمصر مع إظهار خط الحدود الدولية الجنوبية
بشرى للملايين.. صرف معاشات سبتمبر 2026 ورابط الاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعيين وكيل لكلية الزراعة ورؤساء عدد من الأقسام العلمية بـ زراعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، حزمة من القرارات الجديدة التي شملت تعيين وكيل لكلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين وتجديد تعيين رؤساء مجالس عدد من الأقسام العلمية بكليات الجامعة ومعهد الكبد القومي، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الكفاءات العلمية وتعزيز استقرار العمل الأكاديمي والإداري، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية والبحثية. 

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور عبد اللطيف عبد الوهاب سمك، الأستاذ ورئيس قسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية بكلية الزراعة، وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة نهاد علي بدوي رصاص، الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة. 

وفي كلية الآداب، صدر قرار بتجديد تكليف الدكتور تامر محمد فوزي حسين شعفة، الأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية، قائمًا بعمل رئيس مجلس القسم اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، ولحين وجود أستاذ بالقسم. 

وفي كلية الطب، أصدر الدكتور أحمد القاصد قرارا، بتعيين الدكتور فريد محمد وجدي فريد يونس، الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون، رئيسًا لمجلس قسم طب وجراحة العيون لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. 

كما شملت القرارات تعيين الدكتور حسن السيد حسن زغلة، الأستاذ بقسم طب الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي، رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

وتضمنت القرارات كذلك تجديد تعيين الدكتور وليد محمد فتحي عبد العظيم حسين، الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات،

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية المتميزة في مختلف مواقع القيادة الأكاديمية والإدارية، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة وتحقيق أفضل مستويات الأداء. 

وأوضح رئيس الجامعة أن رؤساء الأقسام يمثلون عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل الأكاديمي، لما لهم من دور محوري في تطوير العملية التعليمية، ودعم البحث العلمي، ومتابعة الأداء داخل الأقسام، مشيرًا إلى أن اختيار القيادات الأكاديمية يستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية. 

وأضاف الدكتور القاصد أن الجامعة مستمرة في دعم قياداتها الأكاديمية وتوفير بيئة عمل محفزة على التطوير والابتكار، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق أهداف الجامعة وخططها المستقبلية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية. 

وقدم رئيس الجامعة  التهنئة لجميع القيادات التي شملتها القرارات الجديدة  متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية جامعة المنوفية وتطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية تعيين وكلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

خسوف القمر

خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

ترشيحاتنا

خسوف القمر

خسوف جزئي للقمر فجر الجمعة.. كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها المستجاب

الثانوية الازهرية

ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبدالغني: منظومة الامتحانات اختُتمت في أجواء مستقرة

موضوع خطبة الجمعة غدا

الأوقاف: «نبي الرحمة ﷺ» موضوع خطبة الجمعة غدا

بالصور

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

فيديو

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد