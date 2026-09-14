نريد الأكثر تأهيلا وليس الأعداد.. وكيل أفريقية النواب يحذر من «طب بدون تدريب»

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تطوير التعليم والتدريب الطبي يمثل جزءًا أساسيًا من بناء الدولة المصرية، ويتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال جديدة من الأطباء وفق أسس علمية ومهنية راسخة.

وقال سليمان إن تخريج طبيب دون تدريب إكلينيكي كافٍ يمثل خللًا لا يمكن التعامل معه باعتباره شأنًا أكاديميًا فقط، مشيرًا إلى أن جودة الطبيب تنعكس بصورة مباشرة على سلامة المريض وكفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على حماية المجتمع.

وشدد على ضرورة التزام مؤسسات التعليم الطبي بأعلى المعايير العالمية، وألا تتجاوز طاقتها الاستيعابية قدراتها الفعلية من المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وأماكن التدريب الإكلينيكي والإمكانات التعليمية المتكاملة.

وأوضح أن الأمن القومي لا يقتصر على حماية حدود الدولة، وإنما يشمل حماية صحة الإنسان وقدرة مؤسسات الدولة على تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة، مؤكدًا أن مواجهة ظاهرة «طب بدون تدريب» والحفاظ على جودة إعداد الطبيب مسؤولية وطنية لا تحتمل المجاملة أو التهاون.

واختتم النائب بالتأكيد على أهمية إعداد أطباء أكثر تأهيلًا، وليس مجرد زيادة أعداد الخريجين، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي في صحة المصريين يمثل استثمارًا مباشرًا في قوة الدولة وأمنها القومي ومستقبل الجمهورية الجديدة.