لامين يامال يكشف هدفه الأكبر: أريد أن أضمن مكاني بجوار ميسي ورونالدو ومارادونا

كشف الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، عن طموحاته في كرة القدم، مؤكدًا أن الإنجازات التي حققها في سن صغيرة لا تمنحه مجالًا للاسترخاء، وأن أمامه الكثير من العمل حتى يضمن لنفسه مكانًا في تاريخ اللعبة.

وقال يامال في تصريحات تلفزيونية: «هناك لاعبون تاريخيون مثل ميسي، كريستيانو ومارادونا».

وأضاف: «لكنني أعتقد أنه لم يسبق لأحد أن حقق كل هذا الكم من الإنجازات في سن مبكرة جدًا».

وأشار نجم برشلونة إلى أنه يدرك أن البعض قد يعتقد أن كثرة الإنجازات التي حققها في عمر صغير يمكن أن تدفعه للتراجع أو الشعور بالاسترخاء، لكنه يرى أن الطريق أمامه لا يزال طويلًا.

وأوضح: «يعتقد البعض أنني قد أسترخي في مرحلة ما لأنني حققت الكثير، لكنني أعرف أن أمامي ألف شيء آخر يجب أن أفعله حتى أضمن لنفسي مكانًا في تاريخ كرة القدم».

ويواصل يامال مسيرته مع برشلونة والمنتخب الإسباني وسط طموحات كبيرة، مؤكدًا أن ما حققه حتى الآن لا يمثل سوى جزء من أهدافه، وأنه يسعى لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة.