فليك بعد خماسية فينورد: لامين يامال يستحق الكرة الذهبية

أعرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن سعادته بالفوز الكبير على فينورد بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وأكد فليك أن فريقه قدم مباراة قوية، مشيرًا إلى أن المنافسة بين اللاعبين خلال التدريبات تمنح الفريق قوة كبيرة وتحافظ على مستوى المجموعة، خاصة مع سياسة التدوير

وقال فليك عقب المباراة إن لامين يامال يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية، موضحًا أن النجم الإسباني لاعب استثنائي ويثبت ذلك خلال كل مباراة. ويأتي دعم فليك في ظل وجود يامال ضمن أبرز المرشحين للجائزة هذا العام.

وأضاف المدير الفني لبرشلونة أن التغييرات التي يجريها على التشكيل في المباريات تؤتي ثمارها، مؤكدًا أن الفريق يصنع العديد من الفرص، وهو ما يعتبره أمرًا إيجابيًا.

فليك: فخور بتدريب برشلونة

وتحدث فليك عن أسلوب برشلونة، مؤكدًا أنه يستمتع بالطريقة التي يلعب بها الفريق، وقال إنه يشعر بالفخر لكونه مدربًا للنادي الكتالوني.

وأشار إلى أن الفريق يسجل الكثير من الأهداف ويسيطر على المباريات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تقديم كرة قدم ممتعة للجماهير، مع الاعتراف بوجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى التطوير.

وأوضح فليك أن الموسم لا يزال في بدايته، وأن الطريق حتى حسم الألقاب في أبريل ومايو ما زال طويلًا، لكنه أبدى تفاؤله بالمستوى الذي يقدمه الفريق خلال التدريبات والمباريات.

فليك يشيد بجهازه الفني والصفقات الجديدة

وأكد المدرب الألماني أن الجهاز الفني يقوم بعمل رائع، مشيرًا إلى أن اللاعبين الجدد يشعرون بالراحة داخل الفريق، لكنه شدد على ضرورة إدارة العدد الكبير من اللاعبين أصحاب الجودة العالية مع الحفاظ على مصلحة الفريق كأولوية.

كما وصف فليك إحدى الحصص التدريبية التي خاضها برشلونة بعد مواجهة فالنسيا بأنها من أفضل الحصص التدريبية التي شاهدها في مسيرته، حتى بالمقارنة مع فترته السابقة مع بايرن ميونخ.

وفي ختام تصريحاته، أشاد فليك بمستوى رافينها وبيدري، مؤكدًا أنهما كانا يستحقان التواجد ضمن القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية، نظرًا لما يمتلكانه من جودة كبيرة.