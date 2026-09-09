قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المكالمة كانت أخوية وسأتخذ إجراء رسميا.. تصعيد جديد من فتوح بعد تصريحات أمير هشام
محمد رمضان يخطف الأنظار في البرازيل.. هدفان وأسيست بقميص فلامنجو
إسلام فتحي: تعاهدنا على الفوز أمام الأهلي.. ومحمد عبدالناصر ينتقل للأحمر في يناير
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو الجزار وياسر إبراهيم أمام المقاولون
زاهي حواس عن أصحاب نظرية «الفضائيين بنوا الأهرامات»: «سيبه يتكلم ويخرف.. ما عندكش دليل واحد»
توتر قرب مضيق هرمز.. دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران
وفاة ابنة السيناريست الراحل سعد الدين وهبة.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاها
جمال حمزة: تبديل بن شرقي كارثة فنية وزيزو فقد قوته
محمد بركات: عبدالله السعيد سيستعيد مستواه.. وغياب بيزيرا مؤثر على الزمالك
كاتب صحفي ينتقد اقتلاع أشجار شوارع القاهرة: من المسئول عن تشويه جمال قاهرة المعز؟
هل بنت كائنات فضائية الأهرامات؟.. زاهي حواس يكشف حقيقة بردية الفاتيكان
أحمد فتوح يكشف أسباب غيابه عن مباريات الزمالك الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك بعد خماسية فينورد: لامين يامال يستحق الكرة الذهبية

فليك
فليك
حمزة شعيب

أعرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن سعادته بالفوز الكبير على فينورد بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وأكد فليك أن فريقه قدم مباراة قوية، مشيرًا إلى أن المنافسة بين اللاعبين خلال التدريبات تمنح الفريق قوة كبيرة وتحافظ على مستوى المجموعة، خاصة مع سياسة التدوير

وقال فليك عقب المباراة إن لامين يامال يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية، موضحًا أن النجم الإسباني لاعب استثنائي ويثبت ذلك خلال كل مباراة. ويأتي دعم فليك في ظل وجود يامال ضمن أبرز المرشحين للجائزة هذا العام.

وأضاف المدير الفني لبرشلونة أن التغييرات التي يجريها على التشكيل في المباريات تؤتي ثمارها، مؤكدًا أن الفريق يصنع العديد من الفرص، وهو ما يعتبره أمرًا إيجابيًا.

فليك: فخور بتدريب برشلونة

وتحدث فليك عن أسلوب برشلونة، مؤكدًا أنه يستمتع بالطريقة التي يلعب بها الفريق، وقال إنه يشعر بالفخر لكونه مدربًا للنادي الكتالوني.

وأشار إلى أن الفريق يسجل الكثير من الأهداف ويسيطر على المباريات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تقديم كرة قدم ممتعة للجماهير، مع الاعتراف بوجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى التطوير.

وأوضح فليك أن الموسم لا يزال في بدايته، وأن الطريق حتى حسم الألقاب في أبريل ومايو ما زال طويلًا، لكنه أبدى تفاؤله بالمستوى الذي يقدمه الفريق خلال التدريبات والمباريات.

فليك يشيد بجهازه الفني والصفقات الجديدة

وأكد المدرب الألماني أن الجهاز الفني يقوم بعمل رائع، مشيرًا إلى أن اللاعبين الجدد يشعرون بالراحة داخل الفريق، لكنه شدد على ضرورة إدارة العدد الكبير من اللاعبين أصحاب الجودة العالية مع الحفاظ على مصلحة الفريق كأولوية.

كما وصف فليك إحدى الحصص التدريبية التي خاضها برشلونة بعد مواجهة فالنسيا بأنها من أفضل الحصص التدريبية التي شاهدها في مسيرته، حتى بالمقارنة مع فترته السابقة مع بايرن ميونخ.

وفي ختام تصريحاته، أشاد فليك بمستوى رافينها وبيدري، مؤكدًا أنهما كانا يستحقان التواجد ضمن القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية، نظرًا لما يمتلكانه من جودة كبيرة.

فليك برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

الأهلي

الحسين عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي في يناير | خاص

ترشيحاتنا

التمويل العقاري

رئيس اتحاد التمويل العقاري يطالب بإنشاء جهة رقابية لحماية حقوق المواطنين

الإيجار

محمد الكحكي: الإيجار المنتهي بالتملك أفضل حل للشباب غير القادر على شراء وحدة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: دورة الألعاب الأفريقية للجامعات أكثر من مجرد حدث رياضي وتمثل احتفالا بشباب أفريقيا.. وزير الطيران: الصالة الرابعة بمطار القاهرة تضيف 40 مليون راكب إلى الطاقة الاستيعابية

بالصور

من خطوط السيارات إلى الروبوتات.. إكس بنج تبدأ تصنيع البشر الآليين

الروبوتات
الروبوتات
الروبوتات

أسعار كيا سيراتو موديل 2005 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005

للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

ريحي نفسك من عملها كل يوم .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات اللانشون| هتقعد بالأسبوع

ساندويتشات
ساندويتشات
ساندويتشات

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد