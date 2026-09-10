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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسعار كيا سيراتو موديل 2005 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة كيا سيراتو موديل 2005.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1599 سي سي (1.6 لتر)، يولد قوة 105 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 143 نيوتن/متر عند 4500 دورة في الدقيقة، تتسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية للنسخة المانيوال (و12.5 ثانية للأوتوماتيك)، وتصل سرعتها القصوى إلى 186 كم/ساعة.

وتحتوي السيارة على خزان وقود بسعة 55 لترا، وتستهلك في المتوسط 6.8 لتر من الوقود لكل 100 كم (ينخفض إلى 5.5 لتر على الطرق السريعة ويرتفع إلى 8.6 لتر داخل المدينة)، ترتكز السيارة على إطارات قياس 15 بوصة بأبعاد 195/60، ويعمل ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 4 سرعات، بينما يعمل الناقل اليدوي بـ 5 سرعات.

وتأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 4480 مم، وعرض 1735 مم، وارتفاع يصل إلى 1470 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2610 مم، يبلغ الوزن الإجمالي للسيارة وهي فارغة حوالي 1231 كجم، وتوفر مساحة تخزين خلفية في الحقيبة (الشنطة) بسعة 345 لترا، مع خلوص أرضي (ارتفاع عن الأرض) يبلغ 160 مم.

وعن سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2005‏‏‏‏‏‏‏، فتأتي بمتوسط 350 ألف جنيه، ‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.

السيارات المستعملة سيارة جديدة كيا سيراتو موديل 2005 كيا سيراتو سيراتو موديل 2005 كيا

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أسعار كيا سيراتو موديل 2005 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005
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