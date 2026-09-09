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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس AMG C 63 الكهربائية تظهر بشراسة وتتفوق على الفئة C العادية

مرسيدس C63 الكهربائية
مرسيدس C63 الكهربائية
عزة عاطف

رصدت النسخة الاختبارية عالية الأداء مرسيدس AMG من سيارة الفئة C الكهربائية أثناء خضوعها لاختبارات القيادة الميدانية، كاشفة عن مظهر أكثر هجومية وحضورًا رياضيًا لافتًا مقارنة بالنسخة القياسية التي كُشف عنها في أبريل الماضي. 

وتستعد AMG لمواجهة مباشرة مع طراز بي إم دبليو M3 الكهربائي المرتقب، حيث تتزين السيارة الاختبارية بلغة تصميم ديناميكية تعزز من ثبات الطراز الكهربائي على السرعات العالية.

تصميم هجومي وتحسينات انسيابية متقدمة

تكشف الصور لنسخة AMG الاختبارية عن شبك أمامي عريض في المنتصف تحيط به فتحات تهوية سفلية عريضة وفتحات جانبية بارزة تعمل كأجنحة ديناميكية لتوجيه الهواء وتحسين التبريد. 

وتمتد التعديلات الهيكلية إلى الرفارف الأمامية والخلفية التي شهدت انتفاخًا ملحوظًا ليستوعب المسار الأكثر عرضًا والإطارات الرياضية العريضة. 

كما ينساب خط التصميم من الرفرف الخلفي ليلتقي بحافة الباب ويمتد نحو الجزء الخلفي ليصل إلى الحافة العلوية للمصابيح، مما يمنح خلفية السيارة طابع «فاستباك» محدد المعالم.

خيارات المحركات ومستقبل طرازات الاحتراق الداخلي

رغم عدم تأكيد الاسم النهائي وما إذا كانت السيارة ستحمل الشارة الشهيرة C 63 أم مسمى جديدًا، تشير التوقعات إلى اعتماد السيارة على منظومة حركة متعددة المحركات توفر أداءً رياضيًا قويًا للمنافسة أمام الطرازات الكهربائية الخارقة. 

وللعملاء الذين يفضلون محركات الوقود التقليدية، أكدت الشركة تقديم نسخة تعمل بمحرك احتراق داخلي من الفئة C لعام 2027، حيث يتولى قسم AMG تطويرها وتعديلها لتلبية تطلعات هواة الأداء الكلاسيكي.

مرسيدس C63 الكهربائية مرسيدس AMG الفئة C سيارات مرسيدس 2027 سيارات كهربائية منافسة بي إم دبليو M3

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