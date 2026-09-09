على طريقة تريند الثمانينيات .. عبدالباسط حمودة يطرح «أوت فيت outfit» لـ صيف 2026

طرح النجم الشعبي عبد الباسط حمودة أحدث أغانية بعنوان «أوت فيت outfit» وذلك علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية والذي ظهر فيها بـ لوك وشكل مختلف تمامًا لتكون ختام موسم صيف 2026.





«أوت فيت» من كلمات عماد عبيد وألحان سامر أبو طالب وإنتاج هيثم سعيد ڤاس بوكس وتوزيع وميكس عمرو الخضري وميكس وماستر مصطفى رؤوف.. وقد ظهر عبد الباسط خلال الفيديو بلوك جيل الثمانينيات الذي تصدر التريند مؤخرًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتم طرحها على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.



وظهر مؤخرًا عبد الباسط حمودة من خلال فيديو تشويقي على منصات التواصل الاجتماعي يعلن فيه عن الأغنية ونزولها خلال الأيام المقبلة لجمهوره ومُحبيه.

