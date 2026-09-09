الكرملين: كييف تدرك ما يتعين عليها القيام به لبدء مسار حقيقي نحو تسوية النزاع

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأوكرانية تدرك جيدًا ما يتعين عليها القيام به لبدء مسار حقيقي نحو تسوية النزاع القائم بين البلدين.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية - إن «النظام الأوكراني في موقف صعب للغاية نتيجة نقص إمدادات الأسلحة والتمويل، لذلك بدأت السلطات الأوكرانية في إظهار شيء من المرونة».

وأضاف: «لكن هذا ليس نوع المرونة الذي نحتاج إليه»، موضحًا أن كييف «تدرك جيدًا ما الذي يجب القيام به، أو أي نوع من التنازلات يجب أن تكون مستعدة له، من أجل البدء في مسار حقيقي نحو تسوية سلمية للأزمة».