الصحة تنظم ورشة عمل لإعداد خطة العمل الوطنية للحرارة والصحة

نظمت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي والصحة العامة ورشة عمل موسعة لوضع الأسس الأولى لخطة العمل الوطنية للحرارة والصحة بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي الوزارات والقطاعات المعنية والهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الورشة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الجاهزية والتعامل مع التداعيات الصحية للتغيرات المناخية وموجات الحرارة الشديدة.

إجهاد حراري وضربات شمس وزيادة الضغط

وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة لشئون الطب الوقائي أن الحرارة الشديدة تمثل تحديًا متزايدًا للصحة العامة لما قد تسببه من إجهاد حراري وضربات شمس وزيادة الضغط على الخدمات الصحية مشددًا على أهمية تعزيز الوقاية والاستجابة المبكرة لحماية الفئات الأكثر عرضة. وأشار الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي إلى تنامي مخاطر التعرض للحرارة مؤكدًا أهمية تعزيز إجراءات التكيف والاستفادة من البيانات المناخية في دعم التخطيط الصحي.

وأوضح الدكتور طارق نمير رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة أن الخطة تستند إلى ثمانية محاور رئيسية وفق إطار منظمة الصحة العالمية تشمل الحوكمة ونظام الإنذار المبكر والسكان الأكثر عرضة والتواصل وصمود النظام الصحي والحد من التعرض وترصد الحرارة والرصد والتقييم. وتضمنت الورشة مناقشات حول الاتجاهات المناخية والآثار الصحية وأنظمة الإنذار المبكر والسياسات ذات الصلة.

وأشارت الدكتورة منى عزت إلى ارتفاع درجات الحرارة في مصر بمعدل 0.53 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية مؤكدة أن الربط بين التنبؤات المناخية والبيانات الصحية يمثل أساس منظومة الإنذار المبكر. واختُتمت الورشة بالاتفاق على خارطة طريق تنفيذية لاستكمال تحديد الأدوار والنطاق تمهيدًا لصياغة الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية وجددت الوزارة التزامها بالانتقال إلى العمل الميداني المنسق لحماية صحة المجتمع وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.