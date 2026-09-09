الإمارات و7 دول ترحّب بقرار لندن حظر سلع المستوطنات

رحّب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم القرار البريطاني في تشجيع المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة تتوافق مع القانون الدولي، ومحاسبة الجهات والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية.

كما رحّبوا ببيان مشترك بشأن دعم حل الدولتين، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الأنشطة التي تدعم استمرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى إسرائيل لإلغاء الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، التي يرون أنها تسهم في تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدّدوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء أسس السلام الدائم.



