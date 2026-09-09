القبض على عاطل سرق صندوق التبرعات من داخل مسجد بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المسئول عن المسجد (مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 2/ الجارى إكتشف سرقة المبالغ المالية من داخل صندوق التبرعات الخاص بالمسجد.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.