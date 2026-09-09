القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لقيامهما بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته ببورسعيد .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العرب من (شقيق القائم على النشر – مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) بتضرره من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام أسلحة بيضاء لوجود خلافات بينهما.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (طالب، وشقيقه – مقيمان بدائرة القسم)، وضُبط بحوزتهما ( 2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق أعمالاً لشئونها.