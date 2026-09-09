القبض على بلطجي يفرض أموالا على سائقي الميكروباص بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة أجرة " أتوبيس" من أحد الأشخاص لمطالبته بمبلغ مالى نظير تحميل الركاب بالقليوبية دون وجه حق.







بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق "سبق إتهامه فى قضيتى "سرقة ، وهتك عرض" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وضبط بحوزته (مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بتاريخ 6/ الجارى وقيامه بفرض مبالغ مالية على قائدى السيارات نظير تحميل الركاب بإسلوب البلطجة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه الإجرامى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









