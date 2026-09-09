مؤشر الأسهم السعودية يغلق تداولاته منخفضا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأربعاء، منخفضًا بمقدار (20.53) نقطة، ليصل إلى مستوى (11015.72) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - (181) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (90) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (160) شركة.

وكانت أسهم شركات أرماح، وبحر العرب، والأسماك، وينساب، واللجين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الاتحاد، وولاء، وأمانة للتأمين، والمتحدة للتأمين، وبنان فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(7.28%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (46.87) نقطة، ليصل إلى مستوى (21659.80) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16.4) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.