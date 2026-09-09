الدوري المصري .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والجونة

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين بيراميدز والجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة ،ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونفذت ركلة ركنية لصالح بيراميدز من الجهة اليسرى نفذها محمد الشيبي بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية إياد العسقلاني ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 12.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز أحمد عبد القادر ولكن يبعدها ببراعة من على خط المرمى لاعب الجونة مصطفى مطاوع في الدقيقة 40.

وأرسلت ركلة حرة لصالح بيراميدز من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى نفذها محمد الشيبي بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية أحمد عاطف ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى الجونة إسلام ريشة في الدقيقة 45+2.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة - محمود صابر

خط الهجوم: أحمد عبد القادر

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - خالد عوض - أحمد فوزي - يوسف ميشو - مصطفى زيكو - أحمد نذير بن بو علي



وجاء تشكيل الجونة أمام بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: إسلام عماد.

خط الدفاع: عبد الجواد محمد، خالد أحمد حسن، صابر أشرف، مصطفى مطاوع، ألفا توراي.

خط الوسط: عمر مجدي، نور السيد، ديفيد سيموكوندا.

خط الهجوم: أحمد زكي، أحمد جمال.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الجونة كل من: إسلام ناصر، مروان محسن، أحمد محمد عبد إسماعيل، محمد رضا، صلاح محمد زايد، مروان عصام، مايكل أيوك إيجبمبا، ويلفريد بارفيه توكو، وبدر الدين وليد.



