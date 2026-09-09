فوائد حبة البركة المثبتة علميا

تمتلك حبة البركة فوائد عديدة للصحة والبشرة ولكن حتى الآن المثبت علميا عدد محدود من مزاياها.

ووفقا لما جاء في موقع webmd اليكم أهم فوائد حبة البركة الصحية

حب الشباب

يساعد وضع جل يحتوي على مستخلص حبة البركة على الجلد في تحسين حالة حب الشباب.

حمى القش

يؤدي تناول زيت حبة البركة عن طريق الفم يومياً إلى تحسين أعراض الحساسية لدى الأشخاص المصابين بحمى القش.

الربو

قد يُحسّن تناول حبة البركة عن طريق الفم مع أدوية الربو السعال والأزيز ووظائف الرئة لدى بعض مرضى الربو ولكن يبدو أن هذا العلاج فعال فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في وظائف الرئة قبل بدء العلاج .

مرض رئوي يُصعّب التنفس ( مرض الانسداد الرئوي المزمن أو COPD)

يساعد تناول زيت حبة البركة عن طريق الفم على تحسين وظائف الرئة لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن الذين يستخدمون أيضًا أجهزة الاستنشاق الموصوفة طبيًا.

مرض السكري . يبدو أن تناول مسحوق حبة البركة أو زيت حبة البركة عن طريق الفم يومياً يحسن مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

عدوى في الجهاز الهضمي قد تؤدي إلى قرحة المعدة ( بكتيريا الملوية البوابية) . قد يساعد تناول مسحوق حبة البركة مع العلاجات التقليدية في التخلص من هذه العدوى.

ارتفاع ضغط الدم . قد يُساهم تناول مسحوق حبة البركة أو زيت حبة البركة عن طريق الفم في خفض ضغط الدم بشكل طفيف لدى البالغين الأصحاء. ولكن من غير الواضح ما إذا كان يُفيد الأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الأخرى (الدهون) في الدم ( فرط شحميات الدم ) . تناول مكملات حبة البركة عن طريق الفم يمكن أن يخفض قليلاً من الكوليسترول الكلي ، والكوليسترول الضار ( LDL )، والدهون الثلاثية ، ويرفع من الكوليسترول النافع (HDL) لدى الأشخاص المصابين بفرط شحميات الدم أو غير المصابين به.

ألم الثدي (ألم الثدي) . يبدو أن وضع جل يحتوي على زيت حبة البركة على الثديين أثناء الدورة الشهرية يقلل الألم.

هناك اهتمام باستخدام حبة البركة لعدد من الأغراض الأخرى، ولكن لا توجد معلومات موثوقة كافية لتحديد ما إذا كان ذلك قد يكون مفيدًا