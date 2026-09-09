الزمالك يفرض شروطه النهائية لرحيل بيزيرا إلى شباب الأهلي| خاص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات مفاوضات انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى صفوف شباب الأهلي دبي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

تطورات رحيل بيزيرا عن الزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إدارة الزمالك وافقت بشكل مبدئي على رحيل بيزيرا إلى شباب الأهلي، لكن بشرط الحصول على 5 ملايين دولار قيمة أساسية للصفقة، بالإضافة إلى مليون دولار كامتيازات، مع احتفاظ النادي الأبيض بحقه في الحصول على نسبة 60% من قيمة بيع اللاعب عند التوقيع وانهاء الصفقة بشكل رسمي.

وأوضح المصدر أن الزمالك اشترط كذلك تواجد اللاعب في مصر خلال الفترة الحالية، من أجل استكمال وإنهاء إجراءات انتقاله رسميًا إلى صفوف شباب الأهلي.

إدارة الزمالك تتمسك بالحصول على مبلغ مغري لبيع بيزيرا

وأضاف المصدر أن شباب الأهلي لم يوافق حتى الآن على رفع عرضه المالي لضم بيزيرا من الزمالك، وتم إبلاغ محامي اللاعب بالموقف والشروط التي حددها النادي الأبيض للموافقة على إتمام الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين جميع الأطراف، في انتظار موقف شباب الأهلي من المطالب المالية للزمالك، سواء بالموافقة عليها أو تقديم عرض جديد لإنهاء الصفقة.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تتمسك بالحصول على المقابل المالي الذي يتناسب مع قيمة اللاعب، خاصة في ظل رغبتها في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من رحيله.

أرقام بيزيرا مع الزمالك

وخلال مشواره مع الزمالك شارك بيزيرا في 47 مباراة بمختلف البطولات نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصناعة 12 هدفا ليصل إجمالي مساهماته المباشرة إلى 20 مساهمة تهديفية وهي أرقام تعكس حجم الدور الذي لعبه خلال الموسم.

وعلى مستوى بطولة الدوري المصري خاض اللاعب 17 مباراة بإجمالي 1301 دقيقة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف ليؤكد قدرته على تقديم الإضافة سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص لزملائه.