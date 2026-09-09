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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
رنا عصمت

شاركت الفنانة يارا السكري، صورة جديدة من أحدث ظهور  لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


تفاصيل إطلالة يارا السكرى..

 

وظهرت يارا السكرى ، باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الاسود اتسم بستايل الكب المكشوف وهو ما كشف عن أناقتها و قوامها الممشوق.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

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يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة صور يارا السكرى يارا السكرى

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