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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الدولة في الحكومة اليمنية: نعمل على منع الحوثيين من الوصول إلى باب المندب واستخدام اليمن قاعدة عسكرية

اليمن
اليمن
محمود محسن

قال وليد الإبارة، وزير الدولة في الحكومة اليمنية، إن توقيت التصعيد الأخير من جانب ميليشيا الحوثيين يتزامن مع ظرف إقليمي بالغ الحساسية، مشيرًا إلى ارتباط هذا التصعيد، من وجهة نظره، بمحاولات إيران التأثير على حركة الملاحة الدولية في مضيقي باب المندب وهرمز، واستخدام ذلك كورقة ضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحوثيين شنوا هجومًا، وردت القوات المسلحة اليمنية بشكل حازم، مؤكدًا أن المواجهة الحكومية تتركز حاليًا على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها منع الحوثيين من تحقيق أهدافهم والوصول إلى باب المندب، وثانيها حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وثالثها منع استخدام الأراضي اليمنية كأداة لابتزاز الدول الصديقة والشقيقة أو كقاعدة عسكرية متقدمة للحرس الثوري الإيراني.

 أساليب حرب العصابات

وأضاف أن الحكومة والجيش اليمني يخوضان هذه المواجهة في ظل اعتماد الحوثيين على أساليب حرب العصابات، واستهداف الأعيان المدنية، فضلًا عن استخدام الأطفال، بحسب قوله، في أنشطة الجماعة.

وليد الإبارة الدولة الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثيين هرمز

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