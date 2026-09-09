حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة فينورد بدوري أبطال أوروبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني قائمته الرسمية لمواجهة فينورد الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح مشوار الفريق الكتالوني بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، والتي شهدت تواجد المصري الشاب حمزة عبد الكريم ضمن قائمة الفريق.

ويخوض برشلونة المباراة على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وسط اهتمام كبير بالمهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي أصبح ضمن خيارات المدير الفني هانز فليك للمباراة، بعدما سجل اسمه في القائمة الأوروبية للفريق.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة فينورد كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، إسبارت، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتين، جول كوندي.

خط الوسط: بريان فارياس، جافي، فيرمين لوبيز، بيدري، رودريجو، داني أولمو، مارك بيرنال.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، لامين يامال، رافينيا، كريم أديمي، أنتوني جوردون، حمزة عبد الكريم.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة لحمزة عبد الكريم، بعدما أصبح مرشحًا لتسجيل ظهوره الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة، في واحدة من أبرز محطات مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد ضم حمزة عبد الكريم إلى قائمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ليصبح اللاعب المصري الشاب مؤهلًا للمشاركة في البطولة القارية هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة وفينورد في تمام 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري لمعرفة ما إذا كان هانز فليك سيمنح حمزة عبد الكريم فرصة المشاركة خلال اللقاء.