تفاصيل مهرجان أبوظبي 2026.. عمالقة الموسيقى العالمية والفن الإماراتي يجتمعون

تقام الدورة الثالثة والعشرون تقام تحت شعار "حكمة الثقافة" وتحتفي بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج فني في أبوظبي يجمع بين الإرث الثقافي الراسخ والتجارب الفنية العالمية الراقية



تتزامن دورة هذا العام مع الذكرى الثلاثين لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، لتحتفي بثلاثة عقود من الريادة في مد جسور التواصل الفني والثقافي



تفتتح الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات المهرجان بقيادة المايسترو فرانسوا لوبيز فيرير، وبمشاركة عازف البيانو ديفيد خريكولي، فيما يحيي المؤلف الموسيقي العالمي هانز زيمر عرضه العالمي الاستثنائي في أبوظبي



تشهد دورة هذا العام إطلاق "بينالي الأطفال"، بينالي الفنون الخارجي الأول المخصص للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، احتفاءً بعام الأسرة في دولة الإمارات، في حديقة أم الإمارات



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 09 سبتمبر 2026: تستعد أبوظبي لاستقبال موسم ثقافي استثنائي مع انطلاق الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان أبوظبي في 10 أكتوبر، بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين العالميين، يتقدمهم المؤلف الموسيقي العالمي هانز زيمر، إلى جانب نجوم الأوبرا والباليه والجاز، والأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكوكبة من الفنانين الإماراتيين، في برنامج فني سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للإبداع والثقافة.



ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار "حكمة الثقافة"، مجسداً رؤية دولة الإمارات لترسيخ الثقافة كجسر للحوار والتواصل بين الشعوب. وتستضيف أبرز المعالم الثقافية في العاصمة، بما في ذلك الاتحاد أرينا، والمجمّع الثقافي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وجامعة نيويورك أبوظبي، وقصر الإمارات ماندارين أورينتال، سلسلة من العروض والإنتاجات الفنية الكبرى التي تعكس الشراكات الاستراتيجية الممتدة لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع أبرز المؤسسات الثقافية في الدولة. كما تتزامن هذه الدورة مع الاحتفاء بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس المجموعة، في محطة تؤكد دورها في إثراء المشهد الثقافي في أبوظبي وترسيخ حضورها على الساحة الثقافية العالمية.



أبرز محطات مهرجان أبوظبي

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان أبوظبي في 10 أكتوبر بحفل افتتاح تحييه الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مسرح الاتحاد أرينا، بقيادة المايسترو العالمي فرانسوا لوبيز فيرير، وبمشاركة عازف البيانو ديفيد خريكولي، في أمسية أوركسترالية استثنائية تدشن موسم المهرجان لعام 2026، وتجمع بين البراعة الفنية وغنى التعبير الموسيقي.



وفي 13 نوفمبر يحيي المؤلف الموسيقي العالمي هانز زيمر، الحائز على جائزتي الأوسكار والجرامي، حفلاً استثنائياً على مسرح الاتحاد أرينا ضمن جولته العالمية "المستوى التالي"، ليقدم أشهر مؤلفاته الموسيقية التي صنعت تاريخ السينما، في عرض حي يمزج بين الأوركسترا والمؤثرات الإلكترونية والإنتاج البصري، ليمنح الجمهور تجربة موسيقية غامرة تُعد من أبرز المحطات الثقافية المنتظرة في العاصمة.



موسم من العروض العالمية والعروض الأولى

يتواصل برنامج مهرجان أبوظبي في 21 نوفمبر في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، حيث تقدم فرقة الباليه الأمريكية برنامجاً يجمع بين التقاليد الكلاسيكية وتصاميم الرقص المعاصر. ويشمل البرنامج عرض "بيرثداي أوفرينغ" لفريدريك أشتون، والعمل الجديد "نواج" من تصميم ييري كيليان، إلى جانب "باكيتا" في نسخة تقدمها ناتاليا ماكاروفا استنادا إلى العمل الأصلي لماريوس بتيبا، لتستعرض الفرقة من خلالها تنوع قدرات راقصيها، وثراء أدائهم التعبيري، وبراعتهم التقنية.

