قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحملة بدات بدري قوي.. شوبير يدافع عن عموتة ويحذر من رحيله
دار الإفتاء توضح كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة
تراجعت 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع والأسواق
تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات
خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر
مصر ودول عربية ترحب بقرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية
ضربة جديدة للفراعنة.. تريزيجيه يغيب شهرا بعد إصابته بمزق في الخلفية
وفاة اللواء خالد السخاوي .. وصلاة الجنازة بمسجد المندرة بالإسكندرية
أنباء عن مقـ تل قيادات عسكرية حوثية في غارة استهدفت اجتماعهم غرب مدينة تعز اليمنية
الأونروا: وقف إطلاق النار في غزة هش.. وأكثر من 1200 شهيد منذ بدايته
استقالة علي جابر من منصبه في مجموعة MBC.. ويواصل تعاونه مستشارا
بعد تكريمه من وزير التعليم.. نادر علي لـ صدى البلد: التكريم حافز كبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل مهرجان أبوظبي 2026.. عمالقة الموسيقى العالمية والفن الإماراتي يجتمعون

مهرجان أبوظبي 2026
مهرجان أبوظبي 2026
محمد نبيل

تقام الدورة الثالثة والعشرون تقام تحت شعار "حكمة الثقافة" وتحتفي بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج فني في أبوظبي يجمع بين الإرث الثقافي الراسخ والتجارب الفنية العالمية الراقية

تتزامن دورة هذا العام مع الذكرى الثلاثين لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، لتحتفي بثلاثة عقود من الريادة في مد جسور التواصل الفني والثقافي

تفتتح الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات المهرجان بقيادة المايسترو فرانسوا لوبيز فيرير، وبمشاركة عازف البيانو ديفيد خريكولي، فيما يحيي المؤلف الموسيقي العالمي هانز زيمر عرضه العالمي الاستثنائي في أبوظبي

تشهد دورة هذا العام إطلاق "بينالي الأطفال"، بينالي الفنون الخارجي الأول المخصص للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، احتفاءً بعام الأسرة في دولة الإمارات، في حديقة أم الإمارات
 

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 09 سبتمبر 2026: تستعد أبوظبي لاستقبال موسم ثقافي استثنائي مع انطلاق الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان أبوظبي في 10 أكتوبر، بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين العالميين، يتقدمهم المؤلف الموسيقي العالمي هانز زيمر، إلى جانب نجوم الأوبرا والباليه والجاز، والأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكوكبة من الفنانين الإماراتيين، في برنامج فني سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للإبداع والثقافة.

ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار "حكمة الثقافة"، مجسداً رؤية دولة الإمارات لترسيخ الثقافة كجسر للحوار والتواصل بين الشعوب. وتستضيف أبرز المعالم الثقافية في العاصمة، بما في ذلك الاتحاد أرينا، والمجمّع الثقافي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وجامعة نيويورك أبوظبي، وقصر الإمارات ماندارين أورينتال، سلسلة من العروض والإنتاجات الفنية الكبرى التي تعكس الشراكات الاستراتيجية الممتدة لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع أبرز المؤسسات الثقافية في الدولة. كما تتزامن هذه الدورة مع الاحتفاء بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس المجموعة، في محطة تؤكد دورها في إثراء المشهد الثقافي في أبوظبي وترسيخ حضورها على الساحة الثقافية العالمية.

أبرز محطات مهرجان أبوظبي
تنطلق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان أبوظبي في 10 أكتوبر بحفل افتتاح تحييه الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مسرح الاتحاد أرينا، بقيادة المايسترو العالمي فرانسوا لوبيز فيرير، وبمشاركة عازف البيانو ديفيد خريكولي، في أمسية أوركسترالية استثنائية تدشن موسم المهرجان لعام 2026، وتجمع بين البراعة الفنية وغنى التعبير الموسيقي.

وفي 13 نوفمبر يحيي المؤلف الموسيقي العالمي هانز زيمر، الحائز على جائزتي الأوسكار والجرامي، حفلاً استثنائياً على مسرح الاتحاد أرينا ضمن جولته العالمية "المستوى التالي"، ليقدم أشهر مؤلفاته الموسيقية التي صنعت تاريخ السينما، في عرض حي يمزج بين الأوركسترا والمؤثرات الإلكترونية والإنتاج البصري، ليمنح الجمهور تجربة موسيقية غامرة تُعد من أبرز المحطات الثقافية المنتظرة في العاصمة.
 

موسم من العروض العالمية والعروض الأولى
يتواصل برنامج مهرجان أبوظبي في 21 نوفمبر في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، حيث تقدم فرقة الباليه الأمريكية برنامجاً يجمع بين التقاليد الكلاسيكية وتصاميم الرقص المعاصر. ويشمل البرنامج عرض "بيرثداي أوفرينغ" لفريدريك أشتون، والعمل الجديد "نواج" من تصميم ييري كيليان، إلى جانب "باكيتا" في نسخة تقدمها ناتاليا ماكاروفا استنادا إلى العمل الأصلي لماريوس بتيبا، لتستعرض الفرقة من خلالها تنوع قدرات راقصيها، وثراء أدائهم التعبيري، وبراعتهم التقنية.
 

مهرجان أبوظبي 2026 مهرجان أبوظبي هانز زيمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

ميدو

ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

ترشيحاتنا

وحدة للرعاية النهارية للمرضى المسنين

الصحة: 14% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فأكثر يعيشون مع اضطراب نفسي

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

شهادة لبيئة العمل في مصر.. "العمال" يحتفي بنتائج تقرير منظمة العمل الدولية

البابا تواضروس والأنبا مرقس

البابا تواضروس الثاني يلتقي الأنبا مرقس بالمقر البابوي بالعباسية

بالصور

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد