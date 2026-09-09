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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حمدي يعود للمشاركة مع بيراميدز بعد 248 يوما بسبب الصليبي

محمد حمدي
محمد حمدي
عمرو مصطفى

شارك محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز لأول مرة في مباراة رسمية منذ 248 يوما بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

محمد حمدي يعود للمشاركة مع بيراميدز بعد 248 يوما بسبب الصليبي

 

وأصيب حمدي يوم 5 يناير الماضي خلال مباراة مصر وبنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب وخضع لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.

وشارك حمدي بديلا في مباراة الجونة بالجولة الرابعة للدوري وحل بديلا لزميله كريم حافظ خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.

 محمد حمدي يعود للمشاركة مع بيراميدز أمام البنك الأهلي الودية

وكان قد تواجد محمد حمدي أساسيا في تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي وديا في إطار الإعداد للقاء جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض محمد حمدي للإصابة يوم 5 يناير الماضي خلال مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية على استاد أغادير بالمغرب، وتم تشخيص الإصابة على أنها قطع في الرباط الصليبي للركبة وأجرى الجراحة يوم 15 يناير في ألمانيا.

ومنذ ذلك الحين وتحديدا طوال 7 أشهر و27 يوما (239) يوما يتم تجهيز الظهير الأيسر الدولي للعودة مجددا ليشارك لأول مرة اليوم في ودية البنك الأهلي.

محمد حمدي بيراميدز الرباط الصليبي مصر بنين

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