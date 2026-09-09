محمد صلاح في المركز الـ 11 بقائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا

تتواصل منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2026-2027، اليوم الأربعاء، بعد انطلاق الجولة الأولى أمس الثلاثاء، وسط مشاركة نخبة من أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية.

وعلى مدار تاريخ البطولة، منذ انطلاق نسختها الأولى في موسم 1955-1956، نجح 14 لاعبًا في تسجيل 50 هدفًا أو أكثر، مع اختلاف عدد المباريات التي خاضها كل لاعب.

وكشف موقع «سكواكا» المتخصص في تحليل البيانات والإحصائيات عن ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا من بين اللاعبين الذين سجلوا 50 هدفًا على الأقل، وذلك وفقًا لمعدل تسجيل الأهداف في المباراة الواحدة.

محمد صلاح ضمن أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا

وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الحادي عشر بقائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بعدما سجل 54 هدفًا خلال مشاركاته في البطولة بقميص أندية بازل السويسري، روما وليفربول، إلى جانب تشيلسي الإنجليزي.

وخاض قائد منتخب مصر 108 مباريات في دوري أبطال أوروبا، تمكن خلالها من تسجيل 54 هدفًا، بمعدل 0.5 هدف في المباراة الواحدة.

وسجّل صلاح أهدافه في البطولة مع ثلاثة أندية، هي بازل، روما وليفربول، بينما لم يتمكن من هز الشباك مع تشيلسي، بعدما اقتصرت مشاركته مع الفريق اللندني على مباراتين فقط في دوري أبطال أوروبا.

أفضل مواسم محمد صلاح في دوري الأبطال

ويُعد موسم 2017-2018 الأفضل لمحمد صلاح على مستوى دوري أبطال أوروبا من حيث عدد الأهداف، بعدما سجل 10 أهداف بقميص ليفربول، وساهم في وصول الفريق إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر اللقاء، الذي انتهى بتتويج الفريق الإسباني باللقب.

وفي الموسم التالي، سجل صلاح 5 أهداف، كان من بينها هدف في المباراة النهائية أمام توتنهام هوتسبير، ليقود ليفربول نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم النجم المصري في وصول ليفربول إلى نهائي البطولة مرة أخرى خلال موسم 2021-2022، بعدما سجل 8 أهداف في مشوار الريدز بالمسابقة.

محمد صلاح الهداف الإفريقي التاريخي

ويحتفظ محمد صلاح برقم قياسي مميز في دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة، متفوقًا على الإيفواري ديدييه دروجبا.

وبـ54 هدفًا، يواصل قائد منتخب مصر كتابة التاريخ في البطولة الأوروبية، مع إمكانية تعزيز رصيده خلال مشاركته مع ليفربول في النسخة الحالية.