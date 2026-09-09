وزير الرى: دعم الفلاح وضمان وصول المياه إليه في مقدمة أولويات الوزارة

ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة خلال احتفالية عيد الفلاح التي نظمها حزب الوفد اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، في إطار الاحتفاء بالفلاح المصري وتقدير دوره المحوري في دعم الدولة المصرية وتحقيق الأمن الغذائي، بحضور الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، والحاج حسين أبو صدام، رئيس اتحاد الفلاحين الوفديين ونقيب فلاحي مصر.

وزير الرى: دعم الفلاح وضمان وصول المياه إليه في مقدمة أولويات وزارة الري

وجاء نص الكلمة كالتالي:

السيدات والسادة الحضور الكريم،

السادة قيادات وأعضاء حزب الوفد،

الحضور الكريم،

يسعدني أن أشارككم اليوم هذه الاحتفالية بمناسبة «عيد الفلاح المصري»، هذا اليوم الذي نحتفي فيه بأحد أهم أعمدة الدولة المصرية، وبالفلاح الذي ظل على مر التاريخ شريكًا رئيسيًا في بناء وطننا والحفاظ على أمنه الغذائي.

وأؤكد أن دعم الفلاح المصري وتحسين الخدمات المقدمة له، وضمان وصول المياه إليه في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة، يأتي في مقدمة أولويات وزارة الموارد المائية والري، باعتبار أن المياه هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النشاط الزراعي والإنتاج الغذائي.

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الموارد المائية والري وفق رؤية متكاملة تستهدف الانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، من خلال تطوير منظومة إدارة المياه، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز الاعتماد على أدوات التحول الرقمي والرقمنة والرصد اللحظي، والتوسع في استخدام النماذج الرياضية والبيانات الحديثة، إلى جانب تطوير شبكات الترع والمصارف والمنشآت المائية، بما يحقق عدالة توزيع المياه ويرفع كفاءة المنظومة ويضمن وصول المياه إلى مختلف الزمامات الزراعية، مع الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال موسم أقصى الاحتياجات المائية، بذلت أجهزة الوزارة جهودًا كبيرة لضمان توفير الاحتياجات المائية للموسم الزراعي، من خلال المتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه، والتنسيق بين مختلف أجهزة الوزارة، والتدخل السريع للتعامل مع أي تحديات قد تظهر على شبكات الترع والمصارف، مع تكثيف أعمال التشغيل والصيانة والمتابعة الميدانية، بما ساهم في تحقيق إدارة مثلى للمنظومة المائية وخدمة المزارعين بمختلف المحافظات.

وقد شهد هذا الموسم التعامل بنجاح مع عدد من النقاط الساخنة التي كانت تمثل تحديًا أمام وصول المياه إلى بعض المناطق، حيث تم تكثيف المتابعة والتنسيق والتدخلات الفنية اللازمة للتعامل معها، ومن أبرز هذه المناطق ترعة السويس وترعة وادي النقرة بأسوان، حيث تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة ورفع كفاءة التشغيل والتوزيع والتعامل مع أسباب المشكلة، بما ساهم في تحسين موقف المياه وخدمة الزمامات الزراعية المستفيدة من هذه الترع.

وأؤكد في هذا الصدد أن الوزارة لا تتعامل مع النقاط الساخنة باعتبارها أزمات مؤقتة فقط، وإنما تعمل على تحليل أسبابها ووضع الحلول المستدامة لها، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين المتابعة الميدانية والرصد اللحظي وتحليل البيانات والتدخلات الهندسية والتشغيلية، بهدف الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة واستدامة في إدارة وتوزيع المياه، وتقليل فرص تكرار هذه المشكلات مستقبلًا.

كما تواصل الوزارة تنفيذ العديد من المشروعات والأعمال التي تستهدف رفع كفاءة شبكة الري والصرف، وتطوير المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمصارف، وتحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع، والتوسع في تطبيق نظم المراقبة والتحكم الحديثة، بما يخدم المزارعين ويرفع كفاءة استخدام كل قطرة مياه. ونعمل كذلك على تعزيز التكامل بين إدارة المياه وإدارة الأراضي والإنتاج الزراعي، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأود أن أؤكد أن الفلاح المصري شريك أساسي في إدارة المياه، وأن نجاح منظومة المياه لا يعتمد فقط على جهود الوزارة وأجهزتها، وإنما يتطلب أيضًا تعاون المزارعين والالتزام بالاستخدام الرشيد للمياه والحفاظ على شبكة الري وعدم إلقاء المخلفات في الترع والمصارف، والتعاون مع أجهزة الوزارة في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات تؤثر على وصول المياه إلى باقي المنتفعين.

وفي هذه المناسبة، أتوجه بخالص التحية والتقدير لكل فلاح ومزارع مصري، ولكل يد تعمل في الأرض وتساهم في توفير الغذاء لأبناء هذا الوطن. وأؤكد أن وزارة الموارد المائية والري ستواصل العمل بكل جدية لتطوير منظومة المياه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، والاستجابة السريعة للتحديات، وصولًا إلى منظومة مياه أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التغيرات والتحديات المستقبلية، في إطار رؤية الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وكل عام وفلاحو مصر بخير، وكل عام ومصرنا الغالية في تقدم وازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.