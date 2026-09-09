بدء تصوير مسلسل عمرة رمضان.. صبري فواز ورانيا فريد شوقي في عمل اجتماعي كوميدي

بدأ صناع مسلسل «عمرة رمضان» تصوير أول مشاهد العمل، في تجربة درامية تجمع بين الكوميديا والطرح الاجتماعي، وتسلط الضوء على عدد من القضايا المجتمعية المهمة.

المسلسل من إنتاج علاء الزير، وتأليف الدكتور محمد عبدالسلام، وإخراج محمد خضري، ويخوض من خلاله المنتج علاء الزير ثاني تجاربه في مجال الإنتاج الدرامي، بعد نجاح تجربته الأولى.

أحداث مسلسل عمرة رمضان

وتدور أحداث «عمرة رمضان» في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال قصة إنسانية تسلط الضوء على قيمة الترابط والتماسك بين أبناء المجتمع المصري، كما تتناول الوحدة الوطنية والعلاقة التي تجمع المسلمين والأقباط في مصر، وتنطلق من خلاله العديد من الأحداث والمواقف الاجتماعية والكوميدية.

ويواصل صناع المسلسل تصوير باقي المشاهد خلال الأيام المقبلة بمدينة الإنتاج الإعلامي، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، على رأسهم صبري فواز ورانيا فريد شوقي، إلى جانب محسن محيي الدين، وشريف الدسوقي، وميرنا وليد، ونورهان شعيب، وألفت عمر، وأشرف طلبة، وأمير صلاح الدين، وأحمد منير، بالإضافة إلى المطرب مصطفى شوقي، وعلاء زينهم، وإسلام الزير.

عمرة رمضان

ويمثل «عمرة رمضان» عودة قوية للفنان شريف الدسوقي إلى الدراما، في عمل يجمع بين الطابع الإنساني والكوميديا ويناقش قضايا اجتماعية من خلال مواقف وشخصيات متنوعة.

ويعد المسلسل ثاني تجارب المنتج علاء الزير في الإنتاج الدرامي، بعد مسلسل «جريمة منتصف الليل»، الذي جمع رانيا يوسف وأحمد عبدالعزيز ونخبة من النجوم.