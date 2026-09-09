لوكا جوادانينو يتوج بجائزة «Cartier Glory to the Filmmaker 2026» في مهرجان فينيسيا

أعلنت إدارة “مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي” عن منح المخرج والمنتج الإيطالي لوكا جوادانينو جائزة Cartier Glory to the Filmmaker 2026، تقديرا لإسهاماته الفنية المتميزة ودوره المؤثر في تطوير لغة السينما المعاصرة.



وتسلم جوادانينو الجائزة خلال فعاليات المهرجان، قبيل عرض فيلمه الوثائقي الجديد «Joie de vivre»، في تكريم يحتفي بمسيرته السينمائية وما قدمه من أعمال اتسمت بالتنوع والجرأة والخصوصية الفنية.



وأعرب جوادانينو عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدا أن الحصول على جائزة تحتفي بمسيرته السينمائية يمثل إنجازا وطموحا يصعب على أي مخرج أن يتخيل الوصول إليه.



وأشار المخرج الإيطالي إلى أهمية انضمامه إلى قائمة الأسماء البارزة في عالم السينما التي سبق أن حصدت الجائزة، معتبرًا ذلك تقديرًا استثنائيًا لمسيرته وتجربته الفنية.



كما وجه جوادانينو الشكر إلى ألبرتو باربيرا، مدير مهرجان فينيسيا، وإلى إدارة بينالي فينيسيا، معربًا عن تقديره لهذا التكريم، الذي وصفه بأنه يمثل «شرفًا كبيرا» بالنسبة إليه.



وأشاد ألبرتو باربيرا بالمسيرة الفنية للمخرج الإيطالي، مؤكدًا أن جوادانينو نجح في تحويل فضوله الفني إلى مساحة رحبة من الحرية والإبداع، بعيدًا عن الالتزام بمدرسة سينمائية واحدة أو قالب فني محدد.

