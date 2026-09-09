قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عموتة يرد على انتقادات أداء الأهلي: ارجعوا للإحصائيات إحنا متفوقين فى كل حاجة
حضور قوي لـ القابضة للمطارات بمعرض العلمين .. لقاءات مع وفود عربية ودولية
متعب يحذر عموتة بعد التعادل: اللي بيحصل غلط.. مفيش ابتكار ولا حلول في الملعب
رئيس وزراء النرويج: مسيرة كادت تصيب طائرة زيلنسكي في رحلته إلى أوسلو
شوط أول إيجابي بين ليفربول وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا
أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026
«عموتة»: النتيجة مسئولية الجميع.. وإمام عاشور يحتاج للتدّرج لاستعادة لياقته
تفعيل اتفاق مكة.. اجتماع في الرياض بين عسكريين من السعودية وباكستان وتركيا للرد على الحوثيين
هتافات المسلمين ورقص إلهان عمر.. أشهر ستة أكاذيب لترامب حول أحداث 11 سبتمبر
رد فعل مُفاجئ من «عموتة» بعد التعادل أمام المقاولون: أخطأنا والكل أخطأ
خبير بيئي: عوامل بيئية وراء عدم نمو بعض الأشجار بالشكل الطبيعي ووصولها إلى ارتفاعات كبيرة
خلال ساعة ولمدة 7 ساعات.. قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يلوح بالرد على هجمات الحوثيين.. التحالف: سنحمي السعودية والمدنيين وفق حق الدفاع عن النفس

تحالف دعم الشرعية في اليمن
تحالف دعم الشرعية في اليمن
القسم الخارجي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة الحوثي نفذت، اليوم الأربعاء، هجمات باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان جنوب السعودية، معتبرًا أن استمرار هذه الهجمات يعكس تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا متعمدًا للمدنيين والبنية التحتية والمقدرات الوطنية للمملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الهجمات الحوثية الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف المدن والمنشآت داخل الأراضي السعودية، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة ستتعامل معها «بمسؤولية» لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية، إلى جانب حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح المالكي أن التعامل مع هذه الهجمات سيكون، بحسب البيان، في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في القانون الدولي، وبما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، في رسالة تؤكد أن التحالف يعتبر الهجمات الأخيرة تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة وسيادتها.

ووصف المتحدث باسم التحالف استمرار الهجمات الحوثية بأنه نهج تصعيدي وغير مسؤول، مشيرًا إلى أن الجماعة تستهدف مقدرات المملكة والبنى التحتية والأعيان المدنية، وهو ما اعتبره انتهاكًا لسيادة السعودية وتهديدًا لأمن المواطنين والمقيمين.

ويأتي البيان بعد تصعيد لافت شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين، إذ أعلنت السعودية إصابة 73 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، جراء هجمات حوثية استهدفت مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، كما تعرضت منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة لهجمات، وفق بيانات رسمية سعودية.

وتزامن التصعيد مع استمرار التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت باتت فيه المواجهات بين الحوثيين والسعودية تمثل مسارًا إضافيًا يهدد أمن المنطقة وإمدادات الطاقة. وأفادت رويترز بأن هجمات اليوم تمثل ثاني يوم متتالٍ من استهداف المدن السعودية الجنوبية، وسط تعهد التحالف باتخاذ إجراءات لردع الهجمات وحماية الأراضي السعودية.

ويشير موقف التحالف إلى أن الرياض تستعد للتعامل مع استمرار الهجمات الحوثية باعتبارها تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، مع التأكيد رسميًا على أن أي إجراءات عسكرية ستأتي، وفق البيان، في إطار حق الدفاع عن النفس والقانون الدولي.
 

تحالف دعم الشرعية اليمن جماعة الحوثي صواريخ باليستية طائرات مسيرة السعودية قوات التحالف الأراضي السعودية القانون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

تجول نتنياهو في جبل الشيخ السورية

بعد تجول نتنياهو في جبل الشيخ السورية.. دمشق تطالب إسرائيل بالعودة إلى اتفاق 1974

ترامب

ترامب: مفاوضات مع إيران قد تحدث وما نقوم به يتجاوز الاتفاق النووي

معرض العلمين الدولي 2026

معرض العلمين الدولي 2026.. حضور عالمي يعكس صعود مصر مركزا إقليميا لصناعة الطيران والدفاع.. مشاركة أمريكية وروسية وصينية وهندية بارزة

بالصور

للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية.. سيارات ذاتية القيادة تتحدى حدود الذكاء الاصطناعي

إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية
إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية
إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية

ريحي نفسك من عملها كل يوم .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات اللانشون| هتقعد بالأسبوع

ساندويتشات
ساندويتشات
ساندويتشات

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد