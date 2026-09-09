مهرجان الإسكندرية المسرحي يعلن لجنة تحكيم الدورة الـ 16

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «مسرح بلا إنتاج» تشكيل لجنة تحكيم الدورة السادسة عشرة، المقرر إقامة فعالياتها خلال شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من صناع المسرح من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وتضم اللجنة المخرج والمنتج أحمد البوهي من مصر، والمخرج ومصمم الرقصات فرانسواه كاليكا من فرنسا، إلى جانب المخرج نوح الجمعان من السعودية، والملحن أحمد كيكار من مصر، والمخرج والمؤلف محمد النبهاني من سلطنة عمان.

كما تضم لجنة التحكيم المخرج ياسر عطية من مصر، والمخرج والممثل يوسف البغلي من الكويت، والمخرج والمؤلف أنس النيلي من مصر، فيما تتولى الفنانة ناديت عادل مهمة مقرر لجنة التحكيم.

ويأتي المهرجان هذا العام تحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيسًا للمهرجان، والفنان أحمد سمير مديرًا للمهرجان، والدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي.

مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي تحت رعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات الداعمة، فيما تستقبل الإسكندرية خلال الدورة الجديدة عروضًا وتجارب مسرحية من مختلف أنحاء العالم، في احتفاء بالتنوع الثقافي والتجارب الفنية التي تجمعها خشبات مسارح المدينة.