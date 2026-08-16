مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يعلن لجنة مشاهدة دورته الـ16

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي تشكيل لجنة المشاهدة الخاصة بالدورة السادسة عشرة، المقرر إقامة فعالياتها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتضم اللجنة عددًا من الأسماء العاملة في مجال المسرح، وهم الدكتور أيمن الخشاب، والفنان إسلام شوقي، والفنان أنس النيلي، والفنان محمد ميزو، والفنان سامح الحضري.

وتقام الدورة الجديدة تحت رئاسة الفنان إبراهيم الفرن، وإدارة الفنان أحمد سمير، فيما يتولى الدكتور جمال ياقوت منصب المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان.

وتستعد الإسكندرية لاستقبال عروض ومشاركات مسرحية من دول مختلفة، في دورة تسعى إلى جمع تجارب فنية متنوعة على مسارح المدينة، وفتح مساحة للتواصل بين المسرحيين من ثقافات وخلفيات مختلفة.