حادث خطير في أجواء النرويج.. طائرة زيلينسكي تفلت من اصطدام بمسيّرة

قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور إن طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كادت أن تصطدم بطائرة مسيرة أثناء توجهها إلى العاصمة النرويجية أوسلو.

وجاء الكشف عن الحادث في وقت انتقد فيه زيلينسكي المجتمع الدولي بسبب ما وصفه بضعف الموقف تجاه روسيا، على خلفية تصعيدها قصف المناطق المدنية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، الأربعاء، إن الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة تحصد أرواح المدنيين بشكل شبه يومي، مطالبًا الدول بتصعيد الضغط على موسكو.

وأضاف زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لسوء الحظ، كان رد فعل المجتمع الدولي على هذه الضربات ضئيلاً للغاية، والتي تحصد أرواح الناس بشكل شبه يومي".

وتأتي تصريحاته بعد سلسلة من الهجمات الروسية التي استهدفت كييف ومناطق أوكرانية أخرى، في وقت تقول فيه السلطات الأوكرانية إن الضربات المتواصلة تهدف إلى تقويض معنويات المدنيين.

وفي نهاية أغسطس، شنت روسيا أسبوعًا من الهجمات الليلية والنهارية على كييف، في أعنف قصف متواصل للعاصمة الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على روسيا والجهود الرامية إلى عزل موسكو دبلوماسيًا لم تنجح حتى الآن في وقف الحرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.