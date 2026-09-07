زيلينسكي: استهدفنا 3 مصافي نفط وموقعا لتخزين المسيرات الهجومية في روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية شنت هجمات على ثلاث مصافي نفط في ثلاث مناطق مختلفة في روسيا، بالإضافة إلى موقع لتخزين وإطلاق طائرات مسيرة هجومية في منطقة كورسك غربي روسيا.

وقال زيلينسكي - في تصريح أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "إن القوات تواصل الرد على الضربات الروسية التي تستهدف البلاد"، موضحا أن استهداف المصافي تم في مناطق ريازان وبيرم وجمهورية تتارستان، إلى جانب ضرب هدف في البحر الأسود.

وكانت أوكرانيا قد شنت في أغسطس الماضي ضربات بعيدة المدى ضد أهداف تقع في عمق الأراضي الروسية، على مسافة تصل إلى 1900 كيلومتر.. وشملت الأهداف 12 مصفاة نفط رئيسية، وشركتين لمعالجة الغاز والبتروكيماويات، وشركتين متخصصتين في صناعة الدفاع، ومنشآت مهمة أخرى.