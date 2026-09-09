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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر جاءت أولاً ثم جاء التاريخ.. شاب يحول باب محل تجاري إلى تحفة فنية لـ توت عنخ آمون

مصر جاءت أولاً ثم جاء التاريخ..شاب يحول باب محل تجاري إلى تحفة فنية لـ "توت عنخ آمون"
مصر جاءت أولاً ثم جاء التاريخ..شاب يحول باب محل تجاري إلى تحفة فنية لـ "توت عنخ آمون"
محمد بدران   -  
علا محمد

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب مصري يدعي محمد أيمن، لفت الأنظار بموهبته الاستثنائية بعدما نجح في تحويل مجرد "باب محل" تقليدي إلى تحفة فنية ومزار بصري، من خلال رسم لوحة متقنة للملك الشاب توت عنخ آمون.

ولاقت الرسمة الفرعونية التي رسمها الشاب محمد أيمن تفاعلاً واسعاً جداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور، و انتشرت الإشادات بشكل يعكس مدى إعجاب الناس وفخرهم بهذا العمل.

أبدى قطاع واسع من الجمهور انبهاره بمستوى إتقان الرسمة، معتبرين أن محاكاة قناع توت عنخ آمون بتفاصيله الذهبية والخطوط الزرقاء المميزة على "باب صاج" لمحمل تجاري هو أمر يتطلب موهبة فذة؛ نظراً لصعوبة الرسم على الأسطح غير المستوية التي تحتوي على ثنيات وفراغات.


لاقت العبارة المصاحبة للعمل ترحيباً كبيراً، حيث عبّر المتابعون عن فخرهم بعبارة "مصر جاءت أولاً ثم جاء التاريخ"، ورأوا في هذه اللوحة تعزيزاً مستحقاً للهوية المصرية القديمة وتذكيراً للأجيال الحالية بعظمة أجدادهم في تفاصيل الشارع اليومية.

طالب العديد من المتابعين والنشطاء بتبني موهبة محمد أيمن ومواهب الشباب المماثلة من قِبل المحافظات أو الجهات المعنية بالنسق الحضاري. ودعوا إلى تحويل أبواب المحلات وجدران الشوارع القديمة في مختلف المحافظات إلى لوحات فنية تحكي تاريخ مصر بدلاً من الإعلانات العشوائية والكتابات المشوهة للمظهر العام.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي شاب مصري محمد أيمن توت عنخ آمون تحفة فنية ومزار بصري

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