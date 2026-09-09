«القدر بيعمي البصر والناس مش بتسيب حد في حاله».. فيفي عبده: أنا محسودة

كشفت الفنانة فيفي عبده تفاصيل تعرضها للإصابة بعد سقوطها على السلم، موضحة أنها تعرضت لكسر استدعى تدخلًا طبيًا، لكنها رفضت إجراء عملية جراحية وقررت الاكتفاء بالتجبير.

وقالت فيفي عبده، خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنها تعرضت للسقوط من على السلم رغم أن السلم كان صغيرًا، ما أدى إلى إصابتها بكسر.

وأضافت: «أنا وقعت واتكسرت من على السلم، مع إن السلم كان صغير، وكنت مفروض أعمل شرائح ومسامير، بس رفضت وجبستها».

وأوضحت الفنانة أنها فضّلت عدم الخضوع للجراحة والاكتفاء بالجبس، مشيرة إلى أن ما حدث معها جاء بشكل مفاجئ، وأنها لم تكن تتوقع أن يؤدي السقوط من سلم صغير إلى الإصابة بهذا الشكل.

فيفي عبده: القدر بيعمي البصر

وتطرقت فيفي عبده إلى رؤيتها لما تعرضت له، قائلة: «القدر بيعمي البصر، والناس مش بتسيب حد في حاله»، معبرة عن استيائها من تدخل البعض في حياة الفنانين والحديث عن تفاصيلهم الشخصية.

فيفي عبده: أنا محسودة

وأكدت الفنانة خلال حديثها أنها ترى أن الحسد كان سببًا فيما تعرضت له خلال الفترة الأخيرة، قائلة: «أنا محسودة»، موضحة أن الفنان قد يتعرض للكثير من الأمور التي لا يعرف الجمهور تفاصيلها الحقيقية.

وتحدثت فيفي عبده عن طبيعة حياة الفنان، مشيرة إلى أن ما يظهر للجمهور لا يعكس دائمًا ما يمر به الفنان في حياته الخاصة، وأن الابتسامة التي تظهر على الشاشة قد تخفي وراءها الكثير من التعب والمعاناة.