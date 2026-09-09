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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

باسل عادل يحذر من “إدارة اللقطة”: التشهير الإعلامي بالموظفين يكسر هيبة الدولة.. وكرامة الطبيب والمعلم خط أحمر

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل
محمد الشعراوي

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن كرامة الموظف العام وسيادة القانون خط أحمر لا يقبل التجزئة، مشددًا على أن الممارسات الاستعراضية والتوبيخ العلني الذي يطال قيادات وكوادر قطاعي التعليم والصحة خلال الجولات الميدانية لبعض المحافظين تمثل انحرافًا عن قواعد الضبط الإداري وأحكام القانون.


وأوضح بيان رسمي صادر عن حزب الوعي، أن الحزب يدعم بقوة الرقابة الصارمة والمحاسبة الحاسمة ولكن عبر التحقيق الرسمي وفي الغرف المغلقة، لا عبر "الشو الإعلامي" والتصوير الرقمي أمام الكاميرات والمرؤوسين، متسائلًا: "ماذا قدم المحافظ للمنشأة الخدمية قبل زيارتها؟ وأين التنسيق الحقيقي بين المحليات والوزارات الخدمية بدلاً من العمل في جزر منعزلة؟".

استنكار تكرار وقائع التشهير الإعلامي بالمعلمين والأطباء


وأعرب الحزب في بيانه عن استنكاره الشديد لتكرار وقائع التشهير الإعلامي بالمعلمين والأطباء وكان آخرها واقعة مدرسة برقطا الإعدادية بالقليوبية، مؤكدًا أن تصدير الكادر الميداني كـ "كبش فداء" لن يصلح المدارس ولن يرفع كفاءة المستشفيات في ظل نقص الميزانيات والتجهيزات التشغيلية، ومشددًا على مساندة الحزب الكاملة وحرصه على صون حقوق وكرامة كل من تؤدي واجبه في ظل الموارد المتاحة.

تفشي ظاهرة "الأيدي المرتعشة"


وحذر رئيس حزب الوعي من خطورة هذه الأساليب الاستعراضية على الأمن القومي الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنها تتسبب في تفشي ظاهرة "الأيدي المرتعشة"، وهروب الكفاءات المتميزة عن قبول المناصب الميدانية، فضلاً عن كونها تخالف أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي يمنع توقيع أي عقوبة دون تحقيق كتابي ورسمي.

وشدد البيان في ختامه على ضرورة تغليب "الرقابة الإصلاحية" التي توفر الدعم والتمويل المستدام للمؤسسات الخدمية، بدلاً من الاكتفاء بـ "إدارة اللقطة" واستهلاك طاقات الكوادر التنفيذية في مواجهات إعلامية تضر بالوظيفة العامة والهيبة المؤسسية للدولة.

الدكتور باسل عادل باسل عادل حزب الوعي مجلس الشيوخ

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